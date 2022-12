Nachdem ein Mann am Donnerstag mit einer Stichwaffe angegriffen wurde, wurde in einer Wohnung eine Frauenleiche gefunden. Die Ermittlungen laufen.

In Bonneweg

Mann mit Stichwaffe angegriffen, Frauenleiche gefunden

Nachdem ein Mann am Donnerstag mit einer Stichwaffe angegriffen wurde, wurde in einer Wohnung eine Frauenleiche gefunden. Die Ermittlungen laufen.

(SH) - In einem Mehrfamilienhaus in Bonneweg wurde am Donnerstagnachmittag ein 27-jähriger Mann mit einer Stichwaffe angegriffen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, bestehe keine Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter, ein 45 Jahre alter Mann, wurde gefasst.

Juwelierladen in der Rue Glesener überfallen Um 17 Uhr kam es zu einem bewaffneten Überfall im Bahnhofsviertel.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen wurde in der Folge der leblose Körper einer Frau gefunden. Kriminalpolizei, Spurensicherung und ein Gerichtsmediziner wurden seitens der Staatsanwaltschat und des Untersuchungsrichters mit weiteren Ermittlungen befasst. Am Donnerstagabend laufen am Tatort noch weitere Untersuchungen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.