Mann mit Messer schwer verletzt

Zwei Stichwunden fügte der Angreifer seinem Opfer im Zuge eines Streits zu. Es musste im Krankenhaus notoperiert werden.

(m.r.) - Am Donnerstag ist in Esch/Alzette ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer mit einem Messer verwundet worden. Kurz vor 8 Uhr war in der Nähe der Kreuzung der Place Norbert Metz und der Rue St. Antoine in Esch/Alzette ein Streit zwischen zwei Personen eskaliert. Einer der Männer zückte daraufhin ein Messer, stach zweimal zu und ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Rue St. Antoine. Als ein Passant den Angreifer aufhalten wollte, griff der Täter den Mann ebenfalls an. Er erlitt leichte Verletzungen.

Eine Fahndung nach dem Täter war bislang erfolglos. Das schwer verletzte Opfer musste im Krankenhaus notoperiert werden. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

