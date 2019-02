Am Sonntagnachmittag fiel ein Hoflader aus ungeklärten Gründen in der Route des Trois Cantons in Dippach um. Der Fahrer erlag an seinen schweren Verletzungen.

Mann kommt bei Traktor-Unfall ums Leben

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 16:30 Uhr, kam es in Dippach, in der rue de Trois Cantons, zu einem tragischen Unfall ...