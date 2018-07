Die Meldung hat sich am Montag schnell verbreitet: Eine Mitarbeiterin der Fondation Kräizbierg soll einen älteren Mann bei 30 Grad in einem Wagen zurückgelassen haben. Die Fondation weist Vorwürfe zurück.

Mann in warmem Wagen: Stiftung streitet Vorwürfe ab

Die Meldung hat sich am Montag schnell verbreitet: Eine Mitarbeiterin der Fondation Kräizbierg soll einen älteren Mann bei 30 Grad in einem Wagen zurückgelassen haben. Die Fondation weist die Vorwürfe zurück.

(SH) - Die Meldung hat sich am Montag schnell in sozialen Netzwerken verbreitet: Eine Mitarbeiterin der Fondation Kräizbierg soll in der vergangenen Woche einen älteren Mann im Rollstuhl in einem Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Esch/Alzette zurückgelassen haben, obwohl es draußen um 30 Grad Celsius warm war.



Die Fondation Kräizbierg streitet jegliche Vorwürfe betreffend des Vorfalls ab und ist juristisch gegen den Autor der Mitteilung vorgegangen. „Die Behauptungen sind falsch. Wir haben eine Anzeige erstattet“, sagt Jeannot Berg, Administrateur délégué. Er fügt hinzu: „Die Justiz muss ihre Arbeit machen. Bis dies erfolgt ist, nehmen wir keine Stellung.“



Der Melderin zufolge, die auch Bilder ins Internet gesetzt hat, sollen die Fenster auf beiden Seiten rund fünf Zentimeter geöffnet gewesen sein. Dennoch soll es im Wagen sehr heiß gewesen sein. Der Mann sei ansprechbar gewesen, er hätte jedoch keine genaue Angabe machen können, wie lang er sich bereits im Auto befand. Außerdem habe er Durst gehabt.



Sie erklärt weiter, dass Zeugen die Fahrerin des Wagens über die Information ausrufen gelassen hätten. Diese sei dann jedoch nicht bei der Information sondern gleich beim Auto erschienen und hätte erklärt, sie sei nur zwei Minuten weg gewesen und hätte die Fenster offen gelassen.