Mann in Esch/Alzette von drei Tätern überfallen

In der Rue Batty Weber ist am Freitagabend ein Fußgänger von drei Männern attackiert worden.

In Esch/Alzette ist am Freitagabend ein Mann von drei Tätern angegriffen und überfallen worden. Die Angreifer hatten ihr Opfer gegen 21.30 Uhr in der Rue Batty Weber zunächst in ein Gespräch verwickelt. Als der Mann auf Nachfrage sein Handy vorzeigte, stießen sie ihn in die Hecken und schlugen auf ihn ein. Anschließend nahmen die Täter das Handy an sich.

In der Zwischenzeit war wegen des Überfalls schon die Polizei alarmiert worden. Zwei Täter hielten sich zunächst im Gebüsch versteckt. Als die Polizei eintraf, versuchten sie zu flüchten, doch die Beamten konnten sie einholen und festnehmen. Auch der dritte Täter konnte nach einer Fahndung ausfindig gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme sowie die erkennungsdienstliche Behandlung der drei Männer an. Die drei Männer werden am Samstagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

