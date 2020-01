Der 89-jährige Mann war auf der Fahrbahn bewusstlos geworden. Ein Autofahrer hatte ihn anschließend übersehen.

Mann in Düdelingen überfahren

(dho) - In der Rue du Commerce in Düdelingen ereignete sich am Freitag gegen 16.20 Uhr ein Unfall mit Todesfolge.



Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, ist ein Mann beim Überqueren der Straße bewusstlos geworden. Daraufhin fiel er zu Boden und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Unmittelbar danach hatte ein Verkehrsteilnehmer beim Verlassen eines Stellplatzes den auf dem Boden liegenden Mann übersehen und erfasste ihn.



Passanten sowie der Rettungsdienst leisteten erste Hilfe und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 89-jährigen Luxemburger aus Düdelingen.