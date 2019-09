Wegen eines Beziehungsstreits mussten in der Nacht zu Donnerstag Polizisten ausrücken. Der Mann ließ sich aber nicht beruhigen.

Mann greift Rettungskräfte an

Wegen eines Beziehungsstreits mussten in der Nacht zu Donnerstag Polizisten ausrücken. Der Mann ließ sich aber nicht beruhigen.

(m.r.) - In der Nacht zu Donnerstag ist in einer Wohnung in Marnach ein heftiger Streit zwischen einem Paar ausgebrochen, bei dem die Polizei einschreiten musste. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann hatte eine Schnittverletzung am Hals. Die Rettungskräfte wurden verständigt, der Mann wollte sich allerdings zunächst nicht von ihnen vor Ort behandeln lassen.

Er beruhigte sich aber kurzzeitig, wurde dann allerdings wieder aggressiv und griff auch zwei Sanitäter an. Der Mann konnte schließlich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.