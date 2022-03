Bei dem Gewaltvorfall in der Avenue Pasteur sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden.

Festnahme in Luxemburg-Stadt

Mann greift Passanten in Limpertsberg mit Messer an

(LW) – In Luxemburg-Stadt sind am Dienstag zwei Passanten von einem Angreifer mit einem Messer attackiert und leicht verletzt worden. Das meldet die Polizei am Mittwochmorgen. Der Gewaltvorfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr in der Avenue Pasteur im Viertel Limpertsberg.

Die Anwesenden konnten den Angreifer überwältigen. Kurz darauf traf eine Polizeistreife vor Ort ein. Die Beamten stellten das Messer sicher und führten den Tatverdächtigen ab. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wird am Mittwochmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Weitere Details sind vorerst nicht bekannt.

