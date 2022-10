Am Bahnhof in Berchem kam es am Sonntagmittag zu einer Körperverletzung - mit Morddrohungen.

Täter festgenommen

Mann greift Frau mit Messer an

Am Bahnhof in Berchem kam es am Sonntagmittag zu einer Körperverletzung - mit Morddrohungen.

(TJ) – Gegen 14.50 Uhr kam es am Sonntagnachmittag in der Nähe des Bahnhofes von Berchem zu einer Auseinandersetzung mit Körperverletzung. Ein Mann griff eine Passantin mit einem Messer an, gleichzeitig sprach er Morddrohungen aus.

Die Dame setzte sich zur Wehr, erlitt dabei aber zwei Schnittwunden an der Hand. Auch nachdem der Angreifer die Frau zu Boden gestoßen hatte, wehrte diese sich heftig und verhinderte somit Schlimmeres. Der Mann ließ schließlich von ihr ab und kündigte an, Selbstmord zu begehen. Die Frau musste zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Suchaktion

Die Polizei fahndete in der Umgebung nach dem Mann - mit Erfolg. Er konnte in der Rue Oscar Romeo angetroffen werden. Als die Beamten ihn aufforderten, das Messer beiseitezulegen, fügte er sich eine Schnittwunde am Hals zu. Die Polizisten leiteten erste Versorgungsmaßnahmen ein, währenddessen versuchte der Angreifer, nach einem weiteren Messer zu greifen, das er versteckt bei sich trug. Dies konnte verhindert werden. Der Mann wurde von einer Notärztin an Ort und Stelle versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen.

