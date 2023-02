Der Unfall ereignete sich in der Nähe des deutschen Moselortes Enkirch. Der Mann wurde schwer verletzt. Beim Umzug in Bitburg kam es zu Schlägereien.

Unfall und Schlägereien

Mann fällt vom Traktor und wird von Karnevalswagen überrollt

Enkirch (he/dpa) - Ein junger Mann ist nach einem Karnevalsumzug nordöstlich von Trier von einem Traktor gefallen und vom Anhänger überrollt worden. Der „deutlich alkoholisierte Mann“ sei nach dem Unfall am Sonntag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Der Traktor samt Karnevalsanhänger war auf der Bundesstraße 53 nahe Enkirch unterwegs. Laut Polizei fiel der Beifahrer während der Fahrt auf die Straße. Beim Traktorfahrer seien keine Auffälligkeiten mit Blick auf möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt worden. Die Bundesstraße war wegen der Rettungsarbeiten am Nachmittag gut eine Stunde gesperrt.



Elektroschocker eingesetzt

Beim Fastnachtsumzug in Bitburg ist es ebenfalls am Sonntag zu mehreren Schlägereien gekommen. In einem Fall hätten die Beamten einen Elektroschocker eingesetzt, um einen betrunkenen Mann zu stoppen, teilte die Polizei am Abend mit. Er sei zuvor mit einem anderen Mann in Streit geraten, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. „Hinzugerufene Einsatzkräfte sahen sich dann den Aggressionen des Haupttäters ausgesetzt“, hieß es in einer Mitteilung.



Der andere ebenfalls betrunkene Mann habe wenig später mehrfach Böller in Richtung von Passanten geworfen und Streit gesucht. Zudem habe er Beamte angegriffen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es bei dem Umzug noch zu weiteren Auseinandersetzungen. Die genauen Sachverhalte wurden am Abend von den Polizisten noch bearbeitet.

