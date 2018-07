Am Sonntagnachmittag ist ein Mann im Baggerweiher in Remerschen ertrunken. Rettungskräfte konnten gegen 21.20 Uhr nach einer groß angelegten Suchaktion nur noch die Leiche des Mannes bergen.

Mann ertrinkt bei Badeunfall

Am Sonntagnachmittag ist ein Mann im Baggerweiher in Remerschen ertrunken. Rettungskräfte konnten gegen 21.20 Uhr nach einer groß angelegten Suchaktion nur noch die Leiche des Mannes bergen.

(m.r.) - An der Ostseite des Baggerweihers in Remerschen ist am Sonntagnachmittag ein 53-jähriger Mann ertrunken. Der aus Deutschland angereiste bulgarische Staatsbürger hatte sich gemeinsam mit einigen Freunden zum Schwimmen ins Wasser begeben. Dabei tauchte er plötzlich unter und kam nicht mehr an die Wasseroberfläche zurück.



Chris Karaba

Die Polizei wurde gegen 17.15 Uhr über den Vorfall informiert. Daraufhin wurde eine großflächige Suchaktion eingeleitet. Allerdings konnten die Rettungskräfte gegen 21.20 Uhr nur noch die Leiche des Mannes bergen. Zur Bestimmung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Autopsie angeordnet.



Vor Ort waren etwa 20 Rettungstaucher, der Groupe de Support Psychologique, der Notarzt und zahlreiche weitere Rettungskräfte im Einsatz.



Es ist das zweite tödliche Badeunglück in Remerschen innerhalb eines Monats. Am 30. Juni war zuletzt ein junger Mann im Baggerweiher ertrunken.



Auch in Trier wurde am Sonntagnachmittag ein Schwimmer vermisst gemeldet. Dem "Trierischer Volksfreund" zufolge versuchten zwei junge Männer am Nachmittag, die Mosel zu durchschwimmen. Einer von ihnen ging dabei unter. Trotz groß angelegter Suchaktion blieb er bisher verschollen.