Mann erschlägt Frau mit Hammer

Freiheitsberaubung in Neudorf 50-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Sonntag hatte die Spezialeinheit der Polizei eine Frau aus einer Wohnung in der Rue de Neudorf in Luxemburg befreit, die dort gegen ihren Willen festgehalten wurde. Am Dienstagnachmittag teilte die Staatsanwaltschaft nun weitere Details mit.