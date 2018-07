In Bastogne kam es am Sonntagabend zu einem dramatischen Zwischenfall, den eine 58 Jahre alte Frau nicht überleben sollte.

Mann erschießt Wirtsfrau

(TJ) - Gegen 23 Uhr schoss ein Mann in einer Gastwirtschaft in der Rue de Neufchâteau in Bastogne (B) auf die 58-jährige Besitzerin. Die Frau wurde dabei so schwer verwundet, dass sie am Montagmorgen in einem Krankenhaus verstarb. Nach ersten Informationen soll es sich um einen Beziehungsstreit zwischen der Besitzerin des "New Tacot" und ihrem Partner gehandelt haben.



Die Staatsanwaltschaft hat den Verdächtigen zur Fahndung ausgeschrieben und eine Anklage wegen Mordes erhoben. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.