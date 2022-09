Der Schaden geht in die Hunderttausende, die Polizei ersucht betroffene Besitzer, sich zu melden

Vandalismus

Mann beschädigt über 100 Autos - Festnahme

(TJ) - Bereits am Donnerstag hatte die Polizei per Zeugenaufruf nach einem oder mehreren Unbekannten gefahndet, der/die in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bonneweg 20 Autos zerkratzt und beschädigt hatten.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wiederholte das Spektakel sich im großen Stil: Mehr als 100 Fahrzeuge wurden in verschiedenen Vierteln der Hauptstadt beschädigt, wobei der Täter sich diesmal in folgenden Straßen ausließ:

Rue St. Zithe

Rue Goethe

Rue Michel Welter

Rue d'Anvers

Bvd de la Pétrusse

Bvd Prince Henry

Rue des Etats Unis

Rue des Romains

Rue Caspar Mathias Spoo

Val St. Croix

Avenue Pescatore

Haftbefehl gegen einen Mann

Der Schaden geht in die Hunderttausende. Allerdings konnte die Polizei am Donnerstag einen Verdächtigen ermitteln und stellen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl ausstellte und den Mann nach Schrassig bringen ließ. Ob zwischen dem Vorfall in Bonneweg und den Beschädigungen in der Nacht auf Donnerstag ein Zusammenhang besteht, muss sich im Laufe der Ermittlungen zeigen, der Verdacht liegt aber nahe.

Geschädigte sollen sich melden

Bis dato konnten noch nicht alle Eigentümer der beschädigten Fahrzeuge kontaktiert werden. Die Polizei bittet daher alle Personen, die Opfer einer mutwilligen Beschädigung wurden, sich zwecks Klageführung bei der Polizeidienststelle Luxemburg per Tel: (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu zu melden. Weitere Zeugenaussagen zu den Vorfällen sind ebenfalls willkommen.



