Der Unglückliche war in der Region Piemont mit einem Freund auf einer Fahrradtour unterwegs.

In Italien

Mann aus Luxemburg von Blitz erschlagen

Der Unglückliche war in der Region Piemont mit einem Freund auf einer Fahrradtour unterwegs.

Am vergangenen Freitag wurden in Norditalien zwei Männer von einem Gewitter überrascht und tödlich vom Blitz getroffen. Einer von ihnen wohnte in Luxemburg.

Mehrere italienische Medien, darunter „La Repubblica“ berichteten von dem dramatischen Vorfall. Einer der beiden ist Alberto Balocco, Chef des gleichnamigen Bäckerei- und Konditorunternehmens, das immerhin 500 Menschen beschäftigt. Balocco hat sich auf die Herstellung der berühmten „Panettone“ spezialisiert. Der begeisterte Radfahrer sei mit seinem seit vier Jahren in Luxemburg lebenden 55-jährigen Freund Davide Vigo unweit der französischen Grenze am Colle dell'Assietta mit dem Rad unterwegs gewesen, als sie von einem Gewitter überrascht wurden.

Tornado im Süden Luxemburgs jährt sich zum dritten Mal Am 9. August 2019 wurden die beiden Gemeinden Petingen und Niederkerschen von einem Wirbelsturm heimgesucht - mit verheerenden Folgen.

Nach ersten Informationen hätten die Männer noch versucht, sich in einer nahegelegenen Stadt in Sicherheit zu bringen, was ihnen aber nicht gelang. Ihre Leichen wurden gegen 14 Uhr von einem Autofahrer gefunden. Sie seien auf der Stelle tot gewesen.

Vigo, der sich in Norditalien als Händler von Elektrogeräten einen Namen gemacht hatte, sei vor vier mit seiner Familie Jahren nach Luxemburg gezogen, nachdem seine Ehefrau einen Job bei Ferrero angenommen hatte, so die italienischen Medien weiter.

Der Originalartikel ist auf der französischen Webseite von wort.lu erschienen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.