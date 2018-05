Erst streitet sich das Paar, dann geht es auf Polizisten los: Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall am Sonntag in Differdingen beobachtet haben.

Mann attackiert erst Frau und dann Polizisten

Sarah MUENCHEN Erst streitet sich das Paar, dann geht es auf Polizisten los.

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Sonntagabend nach Zeugen.



Gegen 19.45 Uhr fuhren die Beamten auf Patrouille durch Differdingen/Soleuvre als sie ein Paar bemerkten, das sich auf der Straße stritt. Der Mann griff die Frau körperlich an, er zog und zerrte an ihr. Die Polizisten hielten an und versuchten das Paar zu trennen.

Doch plötzlich wendete sich die Aggression gegen die Beamten. Das Paar vergaß seinen Streit und ging auf die Polizisten los. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.



Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, sollen sich melden. Die Polizei sucht speziell nach der Fahrerin eines weißen Audi A3, das Luxemburger Kennzeichen begann mit den Buchstaben "AR". Sie wird gebeten, sich an die Polizei in Differdingen unter der Nummer 2445-3200 zu wenden.