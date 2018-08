Das Wirtschaftsministerium verkaufte im Industriegebiet Wolser bei Bettemburg 15 Hektar aus der nationalen Aktivitätszone an Fage. Die Firma will noch dieses Jahr mit dem Bau der Joghurtfabrik beginnen. Doch es gibt Dissens.

Lokales 4 Min.

Mangelnde Abstimmung

Marco MENG Das Wirtschaftsministerium verkaufte im Industriegebiet Wolser bei Bettemburg 15 Hektar aus der nationalen Aktivitätszone an Fage. Die Firma will noch dieses Jahr mit dem Bau der Joghurtfabrik beginnen. Doch es gibt Dissens.

Schon 2012 gründete der Joghurtkonzern Fage im Großherzogtum seine Firmenzentrale mit der „FAGE International SA“ in Luxemburg-Stadt, die Ende 2015 dann nach Strassen umzog. Nun will das Unternehmen eine Joghurtfabrik in Bettemburg bauen – und stößt auf die Hürde einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Nach welchen Kriterien werden Grundstücke an Unternehmen verkauft? Nach welchen Kriterien werden Unternehmen ausgesucht? Und wer entscheidet? Unter anderem das wollten die Grünen-Abgeordneten Gérard Anzia und Josée Lorsché in einer parlamentarischen Frage (3448 vom 20. Juli) von Wirtschaftsminister Etienne Schneider wissen.



Der große Hunger nach mehr Fläche Statt 698 Hektar sieht der neue „Plan sectoriel“ 477 Hektar für Industriegebiete im Land vor – ein Spagat zwischen Re-Industrialisierung, einer nachhaltiger ausgerichteten Wirtschaft und dem viel beschworenen „qualitativen Wachstum“.

Die knapp verfasste Antwort, die sie kürzlich erhielten, befriedigte die beiden Abgeordneten nicht. Die Grünen sprachen bereits im Januar von „Joghurt mit unsozialem Beigeschmack“, kritisierten das Geschäftsgebaren von Fage und monierten, dass bei der Debatte im Düdelinger Gemeinderat letzten Dezember nur noch über das Genehmigungsverfahren abgestimmt werden konnte, „nicht aber über das Profil dieser ersten Niederlassung seit langer Zeit“. Sprich: Die Gemeinderatsmitglieder hätten gerne mitentschieden, welche Firma sich in der nationalen „Zone d'activité économique“ (ZAE) ansiedelt.



Aus ministerieller Sicht ist es hingegen klar: Die Kriterien, nach denen Unternehmen Grundstücke erwerben und sich ansiedeln dürfen, sind im Gesetz, im Plan sectoriel oder den PAGs festgelegt.



Politischer Streit erschwert Firmenansiedlung



Im bereits mehrfach überarbeiteten Gesetz vom 27. Juli 1993 heißt es: „L'Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sous l'approbation de l'autorité supérieure, sont autorisés à échanger, à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises dont les projets d'activité industrielle ou de prestation de services sont reconnus comme étant particulièrement aptes à contribuer au développement et à l'amélioration structurelle de l'économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques et qui prendront à l'égard de l'Etat et des communes intéressées des obligations résultant desdits terrains.“



Klar geregelt ist: Das Wirtschaftsministerium ist bei ZAE auf nationaler Ebene zuständig,bei Gewerbezonen auf regionaler Ebene das „Syndicat intercommunal“ und bei ZAE auf kommunaler Ebene die betreffende Gemeinde.



Nicht klar definiert ist hingegen die Prozedur, wie alle betroffenen Akteure eingebunden werden können, um größtmögliche Transparenz herzustellen, wenn es beispielsweise um die Ansiedlung einer Fabrik geht. Im Falle Fage befinden sich die Grundstücke juristisch gesehen im Besitz der Firma, und weil es als nationale Aktivitätszone ausgewiesen ist, kann sich dort auch eine Joghurtfirma niederlassen. Käme nun die Umweltverträglichkeitsprüfung zu dem Schluss, die Ansiedlung einer Joghurtfabrik sei dennoch nicht vertretbar, würde wohl der Grundstückskauf rückabgewickelt. Ein unwahrscheinlicher Fall. René Winkin, Generaldirektor des Industrieverbands Fedil, geht aber davon aus, dass Fage über ausreichend Klarheit verfügte, als der Kauf getätigt wurde.



Grundstücksverkauf ohne Absprache



In der Vergangenheit habe sich in anderen Dossiers bewährt, dass Transparenz und frühzeitiges Einbinden aller beteiligten Akteure, von Gemeinden bis Umweltministerium oder Behörden wie die ITM, nicht nur Zeit spare, sondern auch leichter ein politischer Konsens gefunden werden könne, teilt dem „Luxemburger Wort“ eine mit solchen Dingen vertraute Person mit, die namentlich nicht genannt werden möchte. Der Ausbau von DuPont de Nemours in Contern sei ein Beispiel, wo das funktioniert habe.



Investissement industriel: Une nouvelle usine laitière pour le Luxembourg Fage International, le spécialiste du yaourt grec, va investir 100 millions d’euros et créer 100 emplois à Bettembourg. Il va construire une usine qui produira 40.000 tonnes de yaourts par an.

Wenn auch politische Uneinigkeit die Ansiedlung einer Fabrik vielleicht nicht verhindern kann, so vermag sie sie derart zu erschweren und in die Länge ziehen, dass ein Unternehmen letztendlich von einem Standort in Luxemburg doch Abstand nehmen könnte. Im Fall Fage wurde die Gemeinde darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich dort eine Joghurtfabrik ansiedeln will. Beim Verkauf des Grundstücks durch das Wirtschaftsministerium an das Unternehmen wurde dann aber keine Rücksprache mehr gehalten, sondern die Gemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt. Jetzt läuft die Umweltprüfung, was den Bau verzögert, und Déi Gréng bemängeln „mangelnde Transparenz“ beim Grundstücksverkauf.



Damit es nicht zu einer solchen „Hängepartie“ kommt, würde auch Marc Wagener, Ökonom der Handelskammer, befürworten, wenn vor einem solchen Grundstücksverkauf „mehr Abstimmung zwischen Ministerien und den verantwortlichen Verwaltungen wie Gemeinden“ stattfände. Geschehe das, könnten Prozesse beschleunigt und Meinungsunterschiede schon vorher schnell aus dem Weg geräumt werden. „Die Vereinfachung der Prozeduren und Abläufe, ist neben der ,Governance‘ das A und O der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung“, so Wagener.



Das Dilemma dabei: Einerseits soll die Wirtschaftsentwicklung durch schnellere und vereinfachte Verwaltungsprozesse („simplification administrative“) angekurbelt werden, andererseits können Projekte eben dadurch, dass nicht alle Akteure eingebunden sind, unnötig verzögert werden. Eine Prozedur, die alle einbinden würde, bräuchte ebenfalls Zeit. René Winkin, vom Industrieverband Fedil befürchtet allerdings eine „komplette Blockade“, wenn Grundstücksverkäufe in nationalen Aktivitätszonen von zusätzlichen Gemeindegenehmigungen abgängig gemacht würden. Fage selbst mochte dazu gegenüber dem „Luxemburger Wort“ keine Stellungnahme abgeben.