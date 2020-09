Wegen der hohen Nachfrage wollen die Gesundheitsbehörden den Grippeimpfstoff vorläufig nur Risikogruppen vorbehalten.

Mangel an Grippeimpfstoff befürchtet

Jacques GANSER

Die Gesundheitsbehörden gehen auch in diesem Jahr von einer schwierigen Lage am Grippeimpfstoffmarkt aus. In einem am Montag verschickten Rundschreiben an die Ärzte und Apotheker weist die Santé darauf hin, dass bisher nicht klar sei, ob Luxemburg den Grippeimpfstoff in ausreichender Menge geliefert bekommen wird. Ursache sei eine deutliche Zunahme der Bestellungen in sämtlichen Ländern der nördlichen Hemisphere. In Luxemburg haben die Apotheken demnach 70.000 Vorbestellungen eingereicht, das entspricht in etwa der Vorjahresmenge. Allerdings gingen seit den Sommermonaten zunehmend Impfanfragen von Personen aus Nichtrisikogruppen ein. Diese zusätzliche Nachfrage könnte aber laut Santé die Versorgung der Risikogruppen gefährden.

Ausschreibung ohne Antwort

Die Santé versuchte zwar in Absprache mit dem Apothekerverband per öffentlicher Ausschreibung die geforderten Mengen zu erstehen, wegen der angespannten Nachfragelage reagierte aber kein Produzent auf die Anfrage. Deshalb wurden zusätzlich 30.000 Impfdosen bestellt die anfangs Dezember geliefert werden sollen.

Engpässe beim Grippeimpfstoff möglich Weil die Zusammensetzung der Impfstoffe gegen die saisonale Grippe erst spät bekannt wurde, rechnen die Hersteller mit Problemen.

Weil aktuell nicht klar ist, inwiefern die Nachfrage gedeckt werden kann, empfehlen die Gesundheitsbehörden die Impfdosen vorläufig nur für die Risikogruppen bereit zu stellen. Dazu gehören Menschen mit chronischen Erkrankungen und deren Kontaktpersonen sowie insbesondere medizinisches Personal. Eine Grippeepidemie mit dem Ausfall zahlreicher Pfleger und Mediziner könnte im Zuge der Covid-19 Pandemie zu einer kritischen Situation führen. Die Santé weist aber auch darauf hin, dass die aktuell geltenden Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19 auch eine wirksame Bremse gegen das Grippevirus darstellen.

