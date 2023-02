In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein misslungenes Training.

Manchmal will der Schweinehund einem Peinlichkeiten ersparen

Liz MIKOS Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein misslungenes Training.

Da steh' ich nun, ich armer Tor, und bin so peinlich berührt als nie zuvor. Ich stehe in der Mitte des Waldes. Klitschnass vom Regen, dehne mich, hechle wie ein Hund, dessen Nase zu platt geraten ist, und lasse die wertenden Blicke der Spaziergänger über mich ergehen. Wer nicht auf den Schweinehund hören will, muss fühlen.

Menschen machen Fehler. An dem Tag war der erste Fehler wohl aufzustehen. Ich hatte nämlich die großartige Idee, mal wieder joggen zu gehen, beziehungsweise der Lauferei wenigstens den Hauch einer Chance zu geben. Also bin ich aufgestanden. Statt Kaffee zu trinken, habe ich mich in meinen Sportdress geschmissen und dachte: „Lauf einfach los. Deine fehlende Kondition und der Regen können dir gar nichts.“

Selbstverständlich führt genau jetzt die ganze Stadt den Hund Gassi.

Ich begebe mich also in Richtung Wald, laufe erst los, als ich dort angekommen bin, um mich nicht gleich schon vor den Nachbarn zu blamieren. Anfangs scheint es zu klappen. Bis ich bereits nach etwas mehr als einem Kilometer so Seitenstechen bekomme, dass ich mich kaum bewegen kann. Ich möchte mir nichts anmerken lassen und versuche weiterzulaufen, denn selbstverständlich führt genau jetzt ganz Düdelingen an ebendieser Stelle, an der ich viel zu dünn gekleidet und vom Regen durchnässt rumstehe und versuche, den Schmerz wegzudehnen, seinen Hund Gassi.

„Geht es? Kann man dir helfen?“, fragt eine Frau. Ich lächle und sage, ich würde mich nur dehnen (hechelnd, mit vor Schmerz verzogenem Gesicht - ist klar) und lasse sie weitergehen. Grüße die ganzen Menschen, die mir komische Blicke zuwerfen, freundlich und lasse die Situation über mich ergehen - mit dem neuen Vorsatz: Auf den Schweinehund hören. Manchmal will er einem diese Situationen ersparen.

