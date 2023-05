In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um brachiale Methoden.

Gazettchen

Manchmal ist Gewalt doch eine Lösung

Amélie SCHROEDER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um brachiale Methoden.

Die aufmerksamen Leser und Leserinnen unter Ihnen werden sich vielleicht entsinnen, dass ich den Großteil meines Lebens der Gemütlichkeit und des Friedens fröne. Es sei denn, die Spülmaschine wird nicht eingeräumt. Doch auch mir reißt von Zeit zu Zeit der Geduldsfaden. Ich würde mitnichten behaupten, dass ich an cholerischen Charakterzügen leide, doch es tut manchmal gut, dem eigenen Ärger freien Lauf zu lassen.

Ich grabe ein Loch. Nicht etwa, um nervige Menschen in meinem Umfeld unauffällig und spurlos verschwinden zu lassen.

Seit kurzer Zeit weiß ich nun, wie ich meinem Unmut im Notfall Luft mache. Ich grabe ein Loch. Nicht etwa, um nervige Menschen in meinem Umfeld unauffällig und spurlos verschwinden zu lassen. Sondern, weil ich bei dieser körperlichen Tätigkeit meinem Frust freien Lauf lassen kann. Besonders gut funktioniert dieses Unterfangen, wenn der Boden steinhart ist und man in regelmäßigen Abständen mit der Harke auf einen Stein trifft.

Vergangenen Sonntag war es so weit, ich sollte im elterlichen Garten ein Loch für ein rosafarbenes Weidenkätzchen buddeln. Für die botanisch nicht so bewanderten Menschen unter uns - es handelt sich dabei nicht um die Familienkatze, sondern um eine asiatische Variante einer Weide. Musste ich allerdings auch erst erfragen.

Da sich meine Laune an jenem besagten Tag bereits eher im Miesepeter-Bereich befand, lies ich meinen Frust am Boden und der Harke aus. Als das Loch die gewünschte Tiefe hatte, war ich wieder ein äußerst gutgelaunter Mensch. Was ich bis dahin nicht bemerkte, war die Tatsache, dass sich in meiner Handinnenfläche ein blutiges Rinnsal gesammelt hatte. Meine brachiale Methode, um Dampf abzulassen, hatte in Form einer blutigen Blase Spuren hinterlassen. Aber das nahm ich in Kauf, um mein Dasein als Griesgram hinter mir zu lassen.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.