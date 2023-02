In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um unerwartete Stressfaktoren bei einem Rennen.

Man kann nicht immer Erster sein

Man kann nicht immer Erster sein

Mike STEBENS

Meine Läuferkarriere startete 2018 mit dem Escher Kulturlaf. Die Idee, sich anzumelden, kam beim Feierabendbier zu viert. Einige Tage später trafen wir uns, um unsere Kondition zu testen. Keiner von uns konnte sich damals als Läufer bezeichnen.

Beim Testlauf merkte ich, dass ich schnell aus der Puste kam. Trotzdem meldete sich jeder von uns für die lange Strecke über 16 Kilometer an, statt die kürzere Option von zehn Kilometern zu wählen. Denn nur so kämen wir am Haus eines Mitläufers, der in Esch wohnte, vorbei. Wahrlich eine Schnapsidee. Doch das war der Reiz.

Ich beruhigte mich damit, dass die Kultur im Vordergrund stehen würde. Dass es den meisten doch eher ums Laufen ging, wurde mir erst später klar, als ich sah, dass man nur zwei Stunden Zeit hatte, um ins Ziel zu gelangen.

Das Rennen lief gut, bis zur Abzweigung, die die beiden Distanzen trennte. Plötzlich war ich allein auf weiter Flur. Ein radfahrender Polizist winkte mir auf einmal von der Seite zu. Er sagte: „Ich will Ihnen nur kurz mitteilen, dass sie Letzter sind.“

Ich dachte, das sei ein Scherz. Er erklärte mir beim Vorbeifahren, dass hinter ihm die Straßen nicht mehr gesichert seien. Entweder müsste ich also schneller laufen oder den Bürgersteig nutzen. Ich lief also den Rest der Strecke über den Gehweg, rempelte mich dabei an verbliebenen Schaulustigen vorbei und wich auf der Straße den entgegenkommenden Autos aus.

An einer Kreuzung, an der die Absperrbarrikaden schon zur Seite geschoben waren, riefen die Besucher eines Cafés mir freundlicherweise zu, in welche Richtung ich musste. Nach zwei Stunden erreichte ich erschöpft das Ziel. Zumindest hat die Geschichte schon viele zum Lachen gebracht.

