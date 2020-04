Mamer: Masken jetzt auch für alle Schüler

Die Gemeinde Mamer sieht eine weitere Verteilung von Masken vor. Wenn die Grundschulen wieder öffnen, will sie Schülern und Lehrpersonal täglich jeweils eine Maske zur Verfügung stellen.

Laut aktuellem Wissensstand sollen die Grundschulen am 25. Mai wieder eröffnen. In Mamer will die Gemeinde dann jedem Schüler, für jeden Tag, an dem er anwesend ist, eine Maske zur Verfügung stellen. Dies kündigte Bürgermeister Gilles Roth (CSV) in der vergangenen Ratssitzung an.

Da die Schulklassen jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt werden, werden von den etwa 800 Schülern, die die beiden Schulcampi der Gemeinde besuchen, nur mehr 400 täglich vor Ort sein.

Rechnet man das Lehrpersonal dazu, ergibt das etwa 500 Masken täglich, die notwendig wären, so Gilles Roth ...