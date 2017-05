(str) - Stark betrunken und sehr aggressiv war eine Frau, die am Mittwochnachmittag am Parkplatz der Europaschule im Mamer Passanten beleidigte und Sanitäter und Polizisten angriff.

Ein Busfahrer hatte die Frau gegen 17 Uhr Hilfsdiensten gemeldet, weil sie einen sehr betrunkenen Eindruck machte und Passanten beleidigte. Als Sanitäter nach der Frau sehen wollten, schlug diese mit Fäuste um sich und zeriss einem der Helfer das T-Shirt.

Auch als Polizisten eintrafen ließ sich die Frau nicht beruhigen. Nachdem sie die Beamten heftig beschimpft hatte, versuchte sie zu flüchten. Dabei lief sie allerdings direkt den Sanitätern in die Arme.



Als sie dann versuchte mit Fäusten auf die Polizisten einzuschlagen, wurde die Frau überwältigt und ihr wurden Handschellen angelegt. Doch auch dann bespuckte die Frau die Polizisten noch, genau wie später die Scheiben des Dienstwagens, in welchem sie zudem versuchte die Türen aufzutreten. Sie wurde in schließlich in einer Arrestzelle untergebracht.