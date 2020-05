Was kann man in Corona-Zeiten organisieren? "Autokino", antwortet die Gemeinde Mamer. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes wird ein Bildschirm von 90 Quadratmeter installiert. Los geht es am Donnerstag.

Lokales 3 Min.

Mamer: Autokino auf Parkplatz vor dem Baumarkt

Nicolas ANEN Was kann man in Corona-Zeiten organisieren? "Autokino", antwortet die Gemeinde Mamer. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes wird ein Bildschirm von 90 Quadratmeter installiert. Los geht es am Donnerstag.

„Alle Veranstaltungen sind abgesagt. Was können wir anderes organisieren?“ Diese Frage stellte der Bürgermeister von Mamer, Gilles Roth (CSV), kürzlich seinen Gemeindemitarbeitern.

„Autokino“ lautete die prompte Antwort. „Das ist so ziemlich das Einzige, bei dem die Sicherheitsabstände eingehalten werden können, ohne das Event selbst einzuschränken“, erklärt Francis Verquin, Leiter des Kommunikationsdienstes der Gemeinde.

Vor dem Baumarkt

Am Donnerstag ist bereits die erste Vorstellung programmiert. Foto: Chris Karaba

Gesagt, getan. Gesucht wurde nach einem geeigneten Standort. Fündig wurde die Gemeinde in der Aktivitätszone in Capellen. Genauer auf dem Parkplatz des Baumarktes der Kette Bauhaus.

„Ein Treffen genügte und die Leitung des Geschäftes zeigte sich einverstanden“, erzählt er weiter. Die eine oder andere Werbetafel wurde auch schon entfernt, um die Sicht nicht zu behindern.

Wenn der Parkplatz leer ist

Die Vorstellungen finden in der Woche, von Donnerstag bis Samstag, nach Schließung des Baumarktes statt. Einlass ist jeweils von 20.30 Uhr an.

An Sonn- und Feiertagen werden neben Abendvorstellungen auch Filme am Nachmittag ausgestrahlt, vor allem für ein jüngeres Publikum. Deshalb wurde sich für einen LED-Schirm entschieden, der auch bei Tageslicht oder Regen benutzt werden kann. Er ist 15 mal sechs Meter groß.

40 Tonnen Beton

Damit dieser nicht bei stärkerem Wind oder gar Sturm umfällt, wird er mit einem Betonballast von fast 40 Tonnen befestigt, erklärt Niklas Hilger von der Firma Pro Musik. Kinobetreiber ist die Gesellschaft Caramba.

Tickets nur im Internet

Der LED-Schirm kann auch bei Tageslicht genutzt werden. Foto: Chris Karaba

Damit möglichst wenige Kontakte entstehen, müssen die Tickets im Internet bestellt werden. Eine Abendkasse wird es nicht geben.

Bei Kinderfilmen lautet der Tarif zehn Euro pro Auto und bei Erwachsenenfilmen 15 Euro pro Auto. Unter der Anleitung eines Sicherheitsdienstes werden die Autos sich dann auf sechs Parkingreihen mit 120 Plätzen verteilen.

Sound im Radio

Der Sound kommt via UKW-Frequenz, sprich dem Autoradio, ins Fahrzeug. Dafür wurde beim „Institut Luxembourgeois de Régulation“ (ILR) eine Frequenz angefragt.

Für Autos ohne Radio stehen auch Radiogeräte zur Verfügung, die mit Batterien betrieben werden. Angst, dass die Autobatterie leer werden könnte, müsse man keine haben. Sollte trotzdem ein Auto nicht wieder anspringen, ist ein Ladegerät vor Ort, so Verquin.

Grillwürste per App bestellen

Wer Kino sagt, sagt auch Naschen. Dafür wurden drei Essbuden angeheuert. Damit es auch hier zu möglichst geringem Kontakt kommt, wird eine eigene App eingesetzt.

„Sie funktioniert nach dem Prinzip der App, die bereits für den Verkaufsstand von Jean la Gaufre in Leudelingen benutzt wird“, erklärt Francis Verquin weiter.

Privés de leur gagne-pain, les forains se réinventent La pandémie de covid-19 ayant amené les autorités à ne pas permettre la tenue de la Schueberfouer et de l'ensemble des foires en 2020, le secteur se retrouve contraint d'innover. Certains retrouvent ainsi leur clientèle sous des formes inédites.

Auf dieser App werden die Kinobesucher sich ihre Snacks bestellen und per Kreditkarte bezahlen können.

Danach werden sie benachrichtigt, wenn ihre Bestellung bereit ist. So sollen Warteschlangen reduziert und ganz auf Bargeld verzichtet werden.

Erster Film am Donnerstag

Die erste Filmvorstellung findet am Donnerstag statt und ist bereits ausverkauft. Doch das Autokino bleibt vorerst bis zum 5. Juli bestehen.

Zudem schweben den Initiatoren noch andere Ideen vor, wie ein Autokonzert. Dabei spielen Musiker, mit Distanz zueinander, auf einer Bühne auf dem Parkplatz. Das Konzert wird dann auf dem Schirm übertragen.

Mamer: Masken jetzt auch für alle Schüler Die Gemeinde Mamer sieht eine weitere Verteilung von Masken vor. Wenn die Grundschulen wieder öffnen, will sie Schülern und Lehrpersonal täglich jeweils eine Maske zur Verfügung stellen.

Kostenbilanz wird später gemacht

Wie viel das Ganze kostet, will die Gemeinde zum aktuellen Zeitpunkt nicht verraten. Das hänge stark vom Erfolg und den damit verbundenen Einnahmen ab.

Fest stehe aber, dass das Kulturbudget der Gemeinde deshalb nicht aufgestockt werden müsse. Dies, weil die Festlichkeiten um Nationalfeiertag, aber auch zahlreiche Events im Park Brill wegen der Pandemie abgesagt werden mussten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.