Ben ist fünf Jahre alt und gehört gemeinsam mit Joe und Lisa zu den Enkelkindern meiner Familie. Regelmäßig besuchen sie uns auf dem Bauernhof in Alzingen und gemeinsam verbringen wir dann viel Zeit mit den Spielzeugtraktoren. Wir mähen das Gras, transportieren Heu und Stroh, wir pflügen die Felder und säen den Weizen. Richtig gute Freunde sind wir geworden.



Am letzten Samstag aber haben wir etwas ganz anderes gemacht. Ben und ich waren zusammen in der Kirche und haben an der Tauffeier des kleinen Claudio teilgenommen. Ben war der Messdiener und ich der Pfarrer. Eine Stunde vor der Feier haben wir alles vorbereitet. Ben hat die Gitarre in die Kirche getragen und die Liedzettel in den Bänken verteilt.



Und immer wieder hatte er eine neue Frage: „Warum ist die Kirche so groß und warum hat sie einen Turm? Wer wohnt eigentlich in der Kirche? Warum sind die Kirchenfenster bunt bemalt? Warum steht in der Mitte der Kirche ein Tisch? Eine Taufe … was ist das und warum wird mit Wasser getauft?“ Und dann wollte Ben auch noch wissen, was alles in den großen Schränken sei.



Mir gefallen diese Fragen. Am letzten Samstag konnte ich sie nicht alle beantworten. Die Zeit war zu kurz. Aber ich werde Antworten geben. Versprochen! Hast Du Dir auch schon Gedanken über Gott und die Kirche gemacht? Hast Du vielleicht auch die eine oder andere Frage? Wenn Du Lust hast, kannst Du mir ja Deine Frage mailen*. Ich versuche Dir dann eine Antwort zu geben.



Bis jetzt konntest Du all Deine Fragen über Gott und die Kirche im Religionsunterricht in der Schule stellen. Ab September 2017 aber gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Im kommenden Schuljahr wird nämlich kein Religionsunterricht mehr in Deiner Schule angeboten. Schade! Ich möchte allen Religionslehrerinnen und -lehrern für die ganze Arbeit in der Schule herzlich danken.



Dechant Edmond Ries

Nach den großen Ferien kannst Du allerdings Deine Fragen in Deiner Pfarrei stellen. Ab September haben nämlich alle interessierten Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit, sich in einer oder mehreren Kirchen der Pfarrei zu treffen, um über Gott und die Kirche nachzudenken.



Du kannst Dich jetzt schon für diese Treffen einschreiben. Frag doch mal Deine Eltern. Unter www.cate.lu sind alle wichtigen Informationen zu finden. Ich freue mich über diese neue Möglichkeit.



Ben war begeistert, dass er bei der Taufe des kleinen Claudio als Messdiener mitmachen konnte. Und ganz ehrlich … so brav hatte ich ihn noch nie erlebt. Vielleicht kannst Du Dich ja auch bei den Messdienerinnen und Messdienern Deiner Ortschaft anmelden … oder vielleicht auch bei der Gitarrengruppe, wenn es eine gibt.











Liebe Eltern!



Zur Mittagszeit haben wir in unserer Familie auf dem Bauernhof gemeinsam gegessen. Und als wir bei Tisch saßen fragte Ben: „Singen wir denn heute kein Lied?“ Ben meinte das Tischgebet und mir wurde klar, dass Kinder Religion und auch Rituale brauchen und dass durch unsere Kinder auch die Frage nach Gott in unseren Familien neu gestellt wird. Ich wünsche uns allen erholsame Ferien und Gottes Segen.



Edmond Ries, Dechant des Dekanats Süden-Osten



* Der Autor der heutigen Kinderrubrik ist über folgende Emailadresse zu erreichen: edmond.ries@cathol.lu.



www.cate.lu

