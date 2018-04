Geschätzt 60 Personen haben nach dem Verbüßen ihrer Freiheitsstrafe keine Bleibe. Dies erschwert ihnen den Neuanfang. Die Caritas möchte den ehemaligen Häftlingen in Zukunft vorübergehend eine Wohnung zur Verfügung stellen.

Maisons de transition soll ehemaligen Häftlingen helfen

Diana HOFFMANN Geschätzt 60 Personen haben nach dem Verbüßen ihrer Freiheitsstrafe keine Bleibe. Dies erschwert ihnen den Neuanfang. Die Caritas möchte den ehemaligen Häftlingen in Zukunft vorübergehend eine Wohnung zur Verfügung stellen.

Zurzeit befinden sich hierzulande 600 Personen im Gefängnis. Die Hälfte davon in Untersuchungshaft. Nach ihrer Entlassung stehen viele von ihnen vor einer großen Herausforderung – der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Besonders Personen, die, nach längerer Zeit hinter Gittern, nicht auf Freunde oder Verwandte zählen können, laufen Gefahr, auf der Straße zu landen.



Um diesen Menschen, die ihre Strafe verbüßt haben, eine Chance auf einen Neuanfang zu geben, möchte die Caritas sogenannte Maisons de transition einführen. „Der geschützte Wohnungsmarkt ist meist an strenge Kriterien gebunden und für Personen, die straffällig wurden, umso schwerer zugänglich. Vom regulären Wohnungsmarkt ganz zu schweigen“, sagt Charel Schmit, Vizepräsident von Caritas Luxemburg. Die Spirale ist allgemein bekannt: Keine Wohnung, keine Arbeit – keine Arbeit, keine Wohnung – kein Geld.

Obdachlos nach dem Gefängnis

Eine nicht repräsentativen Bedarfsanalyse, die im Auftrag der Caritas durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass wohl mindestens 60 Personen pro Jahr nach einer Gefängnis- oder Bewährungsstrafe keine Bleibe haben. Einige von ihnen beziehen daraufhin Auffangstrukturen, wie das Foyer Ulysse oder die Winteraktion. „Auf der Straße riskieren diese Personen jedoch leider schnell wieder kriminell zu werden“, so Charel Schmit.



Die Betroffenen brauchen nach ihrer Freilassung eine Struktur und Unterstützung bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. „Bereits während dem Verbüßen ihrer Strafe sollen sie begleitet werden“, präzisiert Justizminister Félix Braz. Sie sollen so bestmöglich auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden.



Kleine, dezentrale Strukturen

Die Caritas ist momentan dabei, in Zusammenarbeit mit dem Justiz- und dem Familienministerium, ein Pilotprojekt auszuarbeiten, bei dem ehemaligen Häftlingen, Menschen, die eine elektronische Fußfessel tragen müssen sowie Personen, die unter Auflagen entlassen wurden oder gemeinnützige Arbeit leisten müssen, übergangsweise eine Wohnung zur Verfügung gestellt wird.



Bei den Wohnungen handelt es sich um kleine, dezentrale Strukturen, die sowohl für einzelne, wie auch für Wohngruppen von bis zu zehn Personen angeboten werden. Betreut werden die Bewohner, je nach Bedürfnis, von geschultem Personal, wie etwa den Mitarbeitern des Service central d'assistance sociale (SCAS).



Momentan befindet sich das Pilotprojekt der Maison de transition noch in der Ausarbeitungsphase. Ab 2019 soll dann ein konkretes Projekt vorliegen, so hoffen es zumindest die Verantwortlichen.