Maison relais Diekirch: Opposition fordert Transparenz

Nach den heißen Ratsdebatten in Diekirch um die Projektvergabe für die Einrichtung einer Maison relais im alten Pensionat und die Genehmigung für den Bau von Seniorenwohnungen fordert die Opposition Klarheit statt Köpfen.

Hat er oder hat er nicht? Diese Frage schien jüngst über dem Gemeinderat in Diekirch zu hängen wie ein Gewitter in der Sommerluft. Hat Bürgermeister Claude Haagen im Vorfeld der Projektvergabe zur Einrichtung einer Maison relais im ehemaligen Pensionat Notre-Dame fragwürdige Einigungen mit dem beauftragten Bauträger getroffen und könnten diese in direkter Beziehung zur Genehmigung der Pläne des gleichen Gesellschafters für den Bau von Seniorenwohnungen in der Rue de l'Hôpital stehen?

Skandal oder Sturm im Wasserglas?