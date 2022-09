Das Ärztehaus ist am Samstag für drei Stunden geschlossen. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Wegen Bauarbeiten

Maison Médicale in Belval am Samstagmorgen geschlossen

(fjä) Am Samstag, 17. September, bietet die Maison médicale in der Avenue du Swing in Belval zwischen 8 Uhr und 11 Uhr keine Sprechstunde für Patienten an. Grund für die dreistündige Schließung sind Bauarbeiten, die einen größeren Stromausfall erfordern, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums.

In dieser Zeit können sich Patienten an die zwei anderen Maisons médicales wenden: in Luxemburg-Stadt (23, Val Fleuri) oder in Ettelbrück (110, Avenue Lucien Salentiny).

Im Falle eines medizinischen Notfalls werde darum gebeten, die Notrufnummer 112 zu wählen. Der Dienst für Hausbesuche in Belval ist am Samstagmorgen nicht von der Unterbrechung betroffen.



Infos zu Notfalldiensten und Öffnungszeiten gibt es hier.

