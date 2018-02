Von Lea Schwartz

„Wir verkaufen Arbeitskleidung für jeden Beruf und jede Gelegenheit. Außer man will zum Mond fliegen, dann muss man sich an die NASA wenden“, scherzt Gilbert Schilling, Geschäftsführer der Maison Lessure. Was im Jahr 1870 mit ein paar Stoffballen, einem Pferd, einem Karren und Charles Lessure, der seine Ware täglich auf dem Markt verkaufte, begann, ist heute ein Betrieb mit 13 Mitarbeitern.



Mittlerweile gibt es Lessure Workwear an zwei Standorten ...