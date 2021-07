Bereits am Muttertag erblickten zwei Rote Pandas das Licht der Welt im Parc Merveilleux. Nun gibt's die ersten Aufnahmen der beiden Jungtiere.

Märchenpark in Bettemburg

Nachwuchs bei den Roten Pandas

Bereits am Muttertag erblickten zwei Rote Pandas das Licht der Welt im Parc Merveilleux. Nun gibt's die ersten Aufnahmen der beiden Jungtiere.

(LW) - Süßes gibt's derzeit nicht nur in der Eisdiele oder im Supermarkt: Nein, auch der Märchenpark in Bettemburg ist derzeit eine Anlaufstelle für alle, die es supersüß mögen. Doch in den Parc Merveilleux locken nicht etwa große Berge von Speiseeis oder riesige Tafeln Schokolade. Extrem süß sind die beiden Roten Pandas, die am 13. Juni dieses Jahres geboren und nun der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Mutter Reva passt noch sehr gut auf ihren Nachwuchs auf. Foto: Ruth Herber

um weitere Bilder zu sehen. Mutter Reva passt noch sehr gut auf ihren Nachwuchs auf. Foto: Ruth Herber Die stolzen Eltern Reva und Nishu. Foto: Ruth Herber Die beiden Jungtiere bringen mittlerweile etwas mehr als 400 Gramm auf die Waage. Foto: Ruth Herber Die beiden Panda-Mädchen erblickten das Licht der Welt am Muttertag. Foto: Ruth Herber

Die beiden Panda-Mädchen, die vor Kurzem auf die Namen Nila und Rani getauft wurden, wogen bei der Geburt 198 beziehungsweise 202 Gramm. Mittlerweile bringen beide bereits mehr als das Doppelte auf die Waage.

Mit Panda-Nachwuchs hatte man im Parc Merveilleux übrigens in diesem Jahr noch gar nicht gerechnet: Mutter Reva (2) und Vater Nishu (1) leben erst seit Ende November 2020 zusammen in Bettemburg. Zudem findet die Paarungszeit von Januar bis März statt - in diesem Fall also kurz nach dem Zusammentreffen der beiden. Für den Märchenpark ist die Geburt von Nila und Rani daher ein „kleines Wunder“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die zwei kleinen Fellknäuel leben mit ihren Eltern im Gehege - sind aber derzeit noch eher selten anzutreffen: Sie verlassen nämlich nur gemeinsam mit Mutter Reva das kleine „Panda-Haus“.

