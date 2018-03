Am Samstag startet der Märchenpark in die neue Saison. Während Kinder sich über Neuerungen an Spielplätzen freuen dürfen, werden im Amazonashaus neue, etwas außergewöhnliche, Bewohner erwartet. Eltern dürften sich ihrerseits über den neuen Parkplatz freuen.

Lokales 4 Min.

Märchenpark: Die Neuheiten der Saison

Nicolas Anen

„Wir sind kein Amnéville, auch kein Disneyland, sondern ein familiärer, übersichtlicher Park“, sagt Guy Feidt, Verantwortlicher für die Tourismussparte im Bettemburger Märchenpark. Dennoch kann er Jahr für Jahr bei Saisonbeginn immer wieder mit neuen Parkbewohnern auftrumpfen. Mittlerweile sind es über 2 000 Tiere, von etwa 200 verschiedenen Arten, die im Bettemburger Park beheimatet sind.

Neuer Parkplatz mit über 300 Plätzen

So verwundert es, dass ihm dieses Mal zuerst der neue Parkplatz einfällt, als er nach Neuigkeiten gefragt wird ...

