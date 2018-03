Bei strahlendem Sonnenschein ist der Bettemburger Märchenpark am Wochenende vor Ostern in die neue Saison gestartet.

Märchenpark: Den Riesen wecken

(LuWo) - Gleich am ersten Tag der Saisoneröffnung des Parc Merveilleux konnte der Bettemburger Märchenpark zahlreiche Besucher empfangen. Der von der Gemeindeverwaltung angelegte ökologische Parkplatz war einsatzbereit und gleich voll belegt. An den Kassen herrschte Andrang. Wenn auch die Goldkopflöwenäffchen noch nicht eingetroffen sind, so fanden besonders die kleinen Besucher Freude daran, Tiere aus fünf Kontinenten zu sehen und sie auch füttern zu dürfen.



Andere Neuerungen betreffen die Spielplätze für Kinder. Es gibt neuerdings einen erweiterten Wasserspielplatz mit Holzterrasse für die Eltern. Der Sandspielplatz wurde mit einem Spannzelt überdacht, was den Kindern auch bei nassem Wetter ermöglicht, sich auszutoben. Bei sonnigem Frühlingswetter spazierten Eltern und Kinder ebenfalls durch den Wald und verweilten bei den Märchenhäusern.



Immerhin waren es die Geschichten der Brüder Grimm, die dem Bettemburger Märchenpark in den 1950er Jahren seinen Namen gaben. Im Amazonia Haus findet bis zum 22. April eine Kunstausstellung statt.