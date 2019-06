In Esch/Sauer waren am Samstagabend mal wieder allerhand komische Gesellen unterwegs. Im Schilde führten sie aber nur Unterhaltsames.

Märchenhaftes Spektakel

Nico MULLER In Esch/Sauer waren am Samstagabend mal wieder allerhand komische Gesellen unterwegs. Im Schilde führten sie aber nur Unterhaltsames.

Am Ende eines heißen, sonnigen Tages, den viele vielleicht entspannt am Obersauerstausee oder mit einer Wanderung in der herrlichen Öslinger Natur verbracht haben mögen, bot sich am Samstag die Nacht der Legenden in Esch/Sauer förmlich an, um einen herrlichen Tag perfekt ausklingen zu lassen.

Bereits zum 15. Mal hatten die Freunde von Schloss Esch/Sauer zu dieser ereignisreichen Veranstaltung, bei der Märchenerzähler, Feuerspucker, Zauberer, Jongleure, Musikanten, Tänzer und Schauspieler die Leute in ihren Bann zu ziehen versuchten, eingeladen.

Hunderte Besucher waren dem Ruf denn auch gefolgt und erlebten auf der ältesten Burg Luxemburgs sehr unterhaltsame Stunden in einem bezaubernden Umfeld.

Kurz vor Mitternacht tauchte dann noch zum krönenden Abschluss ein spektakuläres Klang-und-Licht-Spektakel das Dorf und die Burg in eine unvergleichlich romantische Atmosphäre.