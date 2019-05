Seit vier Jahren lässt sich das Publikum im Figurentheater der Vereinigung Poppespënnchen in Lasauvage verzaubern.

Ein traditionelles Figurentheater in einem historischen Festsaal, der vor mehr als 100 Jahren einem alten Grafen, dem Comte de Saintignon, zu großen Feierlichkeiten diente – welch ein Schauspiel. Seit genau vier Jahren führt die Vereinigung Poppespënnchen das Publikum ihres Puppenspiels im ehemaligen Festhaus auf der Place de Saintignon in Lasauvage in eine märchenhafte Wirklichkeit.



Der Zauber der Guckkastenbühne hat die Vereinigung 2015 in alter Tradition wieder aufleben lassen ...