Mäh ihr Schafe: Der Lëtzebuerer Schofzuuchtverband feiert 50. Jubiläum

Diana HOFFMANN In 50 Jahren hat sich so einiges getan in der Welt der Schafzüchter. Zwar gibt es mittlerweile in Luxemburg mehr Rassen, doch die Schafe werden kontinuierlich weniger und somit auch die Züchter. Der Grund: Schafsfleisch ist nicht überall beliebt.

„Kooooommt Schafe, koooommt.“ Mara Lang schüttelt einen Eimer mit Trockenfutter. Die Schafe der Herde heben den Kopf. Es dauert nur ein paar Sekunden, dann ist die geschorene Truppe auf dem Weg zu ihr. Die junge Frau ist Schafzüchterin. Das Hobby hat in ihrer Familie Tradition. Bereits ihre Großmutter besaß Schafe. So war es dann auch keine allzu große Überraschung, als die 27-Jährige sich vor drei Jahren im Lëtzebuerger Schofzuuchtverband engagierte, als dort irgendwann Not am Mann war.

Dieses Jahr nun feiert der Verband bereits sein 50-jähriges Bestehen ...

