Seit Januar sind die rund 900 Schüler des Lycée Hubert Clément wieder an einem Standort vereint. Am Mittwoch wurde das Ende der Renovierung des Escher Lyzeums gefeiert.

Lycée Hubert Clément erstrahlt in neuem Glanz

Seit Januar sind sie wieder an einem Standort vereint, die Schüler des Escher Lycée Hubert Clément (LHCE). Das Lyzeum ist in den vergangenen sechs Jahren aufwendig renoviert worden. Vor allem das sogenannte "aalt Gebai" , der Gebäudeflügel, der aus den fünfziger Jahren stammt, wurde von Grund auf saniert.



Bis auf die Mauerstruktur war alles aus dem Gebäude entfernt worden. Der alte Turnsaal wurde abgerissen und durch ein neues ersetzt. Der Festsaal wurde renoviert und der Dachboden ausgebaut. Die Arbeiten haben sich von September 2012 bis Januar 2016 hingezogen.



Danach wurde das "neit Gebai", renoviert, der Gebäudeflügel, der aus den siebziger Jahren stammt. Auch wurde ein neues Gebäudeteil zwischen den beiden Flügel errichtet. Dieses erlaubt einen Übergang auf allen Stockwerken.

Vom LHCE in den Victor Hugo...



Während der Arbeiten musste etwa die Hälfte der Schüler im Escher Lycée Victor Hugo umziehen. Im ersten Trimester dieses Schuljahres mussten sie sich dieses Gebäude mit Schülern der neuen Ecole internationale teilen. Dies weil die Renovierungsarbeiten des LHCE länger brauchten als geplant. Eingangs war von eine Wiedereröffnung für September 2016 angepeilt worden. Daraus wurde aber wie gesagt Januar 2018.

... aber nicht auf der Lentille Terres Rouges



Das tat am Mittwoch im LHCE der guten Laune aber keinen Abbruch. Seit Anfang der Bauphase ging die Schülerzahl zurück, doch stieg sie in den vergangenen drei Jahren wieder an und liegt nun knapp unter 900. Die neue Kapazität von 950 Schüler liegt damit in Reichweite.



Dabei hatte es vor 20 Jahren noch so ausgesehen, als würde der neue LHCE auf der Industriebrache Lentille Terres Rouges gebaut, erinnerte Direktor Jean Theis. Im Juli 1999 war festgehalten worden, dass es sinnvoller sei, das Gebäude auf der Brache neu zu errichten. Dies weil es in einem zu schlechten Zustand war, um konform zu den Normen renoviert zu werden, hieß es damals.



Doch eine Renovierung



2002 wurde ein entsprechender Gesetzentwurf deponiert, doch sollte dann "Ruhe einkehren", so Theis. Denn die Geländesanierung der Lentille Terres Rouges sollte sich als schwieriger herausstellen als erwartet. 2007 wurde schließlich die Entscheidung getroffen, doch das bestehende Lyzeum zu renovieren. Der Zustand des Gebäudes wurde zum damaligen Zeitpunkt übrigens wieder als besser eingestuft, merkte Jean Theis nicht ohne eine gewisse Ironie an.

Umdenken im Umgang mit der Bausubtanz

Infrastrukturminister François Bausch betonte, dass dieser Sinneswandel nicht nur auf die Krise zurück zu führen war. Sondern auch auf ein Umdenken im Umgang mit der Bausubtanz. Die Sanierung habe erlaubt, das traditionsreiche Gebäude zu erhalten: "Das war der richtige Weg", so Bausch. Auch unterstrich er, dass der finanzielle Rahmen, 50,3 Millionen Euro, nicht übersschritten wurde.



Bildungsminister Claude Meisch wies seinerseits darauf hin, dass der Einzug ins renovierte Lyzeum auch mit der Erneuerung des legalen Rahmens zusammenfällt. Dieser erlaube mehr Autonomie. Er appellierte an die Verantwortlichen des Lyzeums, diese Freiheit nun im renovierten Gebäude zu nutzen.



Für die Architektur verantwortlich zeichnet das Büro Ballinipitt. Das Lycée Hubert Clément war 1955, damals als Mädchenschule, eingeweiht worden.