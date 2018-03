Rücksichtslos, gewalttätig und gut organisiert ging eine Räuberbande am Dienstagmittag bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Oberstadt vor. Nachdem sie einen Schuss abgegeben und einen Angestellten verletzt hatten, konnten die Täter unerkannt entkommen.

Luxusuhren im Visier

Um Punkt 11.24 Uhr geht die Alarmmeldung bei der Polizei ein: Zwei Täter – als alte Männer und mit Gummimasken verkleidet stürmen einen Juwelierladen in der hauptstädtischen Rue Philippe II. Einer der Männer trägt eine Pistole, der andere einen Revolver.

Über den Hergang des Überfalls ist nur wenig bekannt. Die Täter geben einen Schuss ab und verletzen einen Mitarbeiter des Geschäfts mit einem Elektroschocker. Die Räuber – beide zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß – sprechen französisch.



Flucht nach Hollerich



Nach dem Raub flüchten sie in einem leistungsstarken schwarzen Renault Mégane von der Oberstadt in Richtung Hollerich. Zeugen können offenbar drei Männer an Bord des Fluchtwagens erkennen.



Am Boulevard Charles Marx – unweit der Autobahnauffahrt Salzhof – lassen sie das Fahrzeug hinter einem größeren Mehrfamilienhaus zurück. Der Fluchtwagen ist mit einem Kennzeichen aus dem französischen Département du Rhône – mit Hauptort Lyon – versehen. Um Spuren zu vernichten, sprühen die Räuber das Wageninnere mit einem Feuerlöscher aus.



Weiteren Augenzeugen zufolge werden die Täter am Boulevard Charles Marx von einem Komplizen in einem dunklen BMW-Combi der 3er-Serie abgeholt. Das Kennzeichen dieses Wagens soll mit einem „M“ beginnen. Dann verliert sich die Spur der Räuber.



Großaufgebot in Capellen



Gleich nach der Alarmmeldung beziehen schwer bewaffnete Polizisten an strategischen Punkten Stellung. Einheiten aus dem ganzen Land werden in die Fahndung nach den Tätern eingebunden.



Im Rahmen dieser Fahndungsmaßnahmen wird auch ein auf die Beschreibung passender BMW mit Münchener Kennzeichen in der Route d'Arlon in Capellen gestoppt und unter der Situation angepassten Sicherheitsvorkehrungen kontrolliert. Nach einer kurzen Überprüfung kann allerdings Entwarnung gegeben werden. Fahrer und Wagen stehen in keinem Zusammenhang mit dem Raubüberfall in der Oberstadt.