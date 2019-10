Mit wenigen Klicks die individuelle Familienforschung bei Luxroots.com beginnen und mehr von den Vorfahren erfahren.

Luxroots: Blick in den Rückspiegel des Lebens

Jeff WILTZIUS Die begeisterten Ahnenforscher von Luxroots helfen seit nunmehr 15 Jahren bei der Suche nach den Vorfahren - und für die individuelle Familienforschung werden nur wenige Details benötigt.

Waren die Vorfahren Tagelöhner, Messerschärfer oder Köhler, wo lebten die Urgroßeltern, woher stammt ein Name oder gibt es entfernte Verwandte in Amerika? Wer sich auf die Reise in die Vergangenheit seiner Familiengeschichte begibt, wird auf viele interessante Details stoßen. Die Webseite Luxroots.com kann dabei ein hilfreicher Pfadfinder sein.

Gründer und bis heute treibende Kraft ist Georges Eicher. Der heute 70-Jährige brachte kurz vor seiner Pensionierung vor 15 Jahren seine Leidenschaft für Genealogie und Computer unter einen Hut und begann, seinen Traum zu verwirklichen: alle verfügbaren Tauf-, Heirats- und Sterbeakten aus den Jahren 1600 bis 1923 aus Luxemburg und der belgischen und deutschen Großregion zu digitalisieren und gesammelt auf einer Onlineplattform anzubieten.

Wenigstens acht Stunden täglich ist Georges Eicher im Keller seines Hauses in Howald zu finden – untermalt von klassischer Musik arbeitet er an seinem Lebenswerk.

Gefragte Onlinedatenbank

Längst ist Luxroots eine gemeinnützige Vereinigung, aufgearbeitet und digitalisiert sind bislang mehr als zwei Millionen Pfarr- und Zivilstandsregister. Mehr als 60 begeisterte Ahnenforscher, allesamt ehrenamtlich, dechiffrieren aus den gefundenen Akten mühselig alle Informationen und übertragen diese einzeln in die Onlinedatenbank.

Geschrieben wurden die Dokumente in lateinischer Sprache, seit der Gründung der ersten Gemeinden in Luxemburg 1795 in alter, deutscher Spitzschrift. „Es braucht viel Erfahrung, um die einzelnen Wörter zu entschlüsseln. Dazu kann ein und derselbe Mensch mal Clees, Klees oder Kläs geschrieben werden – je nach Urkunde“, erklärt Georges Eicher, „wir gehen davon aus, dass handgeschriebene Dokumente in naher Zukunft nicht mehr entziffert werden können. Deshalb muss möglichst viel schleunigst in unsere Datenbanken transkribiert werden.“

Im Jahr 2024 wird die Datenbank komplett sein. Georges Eicher

Die modernen technischen Mittel haben die Arbeitsweise und Abläufe vereinfacht: „Vieles findet sich mittlerweile online. Dazu kommen noch die 600.000 Fotos, die wir im Ausland von den Akten gemacht haben. Wir rechnen pro Digitalisierung so um die sechs Minuten. Bei mehr als zwei Millionen Akten kommt da sehr viel Zeit zusammen.“

Bis zu elf Generationen reicht die Onlinedatenaufzeichnung von Luxroots bereits zurück. „Erste Aufzeichnungen in Luxemburg gibt es frühestens aus der Zeit vor und während des 30-jährigen Krieges von 1618 bis 1648 in Useldingen, Soller, Luxemburg und Beckerich“, so Georges Eicher, „erst beim ökumenischen Konzil von Trient 1563 wurde festgelegt, Taufen, Heiraten und Sterbefälle in Register einzutragen.“

Heute ist die Luxemburger Datenbank für Ahnenforscher weltweit bei der Suche nach den Vorfahren aus der Region eine entscheidende Hilfe. „Ich bin stolz auf unsere Arbeit und auf all diejenigen, die Tage und Wochen damit verbringen, einzelne Dokumente abzutippen.“

Die eigenen Ahnen finden

Um Vorfahren online auf Luxroots zu suchen und zu finden, bedarf es nur der Namen, Geburtsorte- und tage der Eltern.

Das allerdings nicht kostenlos: wenigstens zehn Euro kostet die Mitgliedschaft für einen Monat. Dieses Geld kommt der Finanzierung des Projektes zugute: „Unsere Arbeit läuft auf Freiwilligenbasis. Doch die laufenden Kosten wie etwa die der Server sind sehr hoch.“ Nach der Eingabe aller Details bildet das Programm in wenigen Sekunden automatisch einen Stammbaum mit den bekannten Vorfahren ab.

Die Suche nach den Ahnen verspricht oft Unerwartendes. Foto: Shutterstock

Die Abonnenten haben dann die Möglichkeit, weitere Informationen zu den erfassten Personen hinzuzufügen – zum Beispiel Bilder, Links, Studien, Berufe, Funktionen oder Sterbedaten. Der User kann eigene Familienmitglieder an die schon erfassten Personen anhängen und die Informationen erweitern.

Um Missbrauch zu verhindern, arbeitet das Programm mit einem Punktesystem: „Damit die verschiedenen Funktionen genutzt werden können, bekommt man nach der Anmeldung eine gewisse Punkteanzahl – ein Klick kostet einen Punkt. Ist das Punktekonto verbraucht, kann man Punkte nachträglich hinzukaufen oder zum Beispiel mit dem Hochladen eines Bildes neue Punkte generieren“, so der Gründer.

Emotionale Geschichten

Die alten Dokumente erzählen aber nicht nur Familiengeschichten, sondern auch von Freud und Leid der Menschen dieser Zeit.

„Aus unseren Statistiken können wir herauslesen, wie sich unter anderem die Kindersterblichkeitsrate verbessert hat. Um 1800 lag diese zum Beispiel in der Gemeinde Hosingen bei 56 Prozent, heute bei 0,99 Prozent. Schlimm wird es bei Sterbeakten, die zeigen, in welchem Haushalt während eines halben Jahres fünf bis sechs Kinder verstorben sind. Das geht einem schon nah.“

Weitere Pläne

Georges Eichers Hoffnung ist es, dass sein Lebenswerk Luxroots noch auf lange Zeit und somit auch kommenden Generationen die Suche nach ihrer individuellen Familiengeschichte vereinfacht: „Ich würde mir mehr Unterstützung von den Gemeinden wünschen – auch finanziell bei der Kostendeckung. So könnten wir unsere Datenbank den Menschen zukünftig kostenlos zur Verfügung stellen.“

