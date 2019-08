Noch bis Sonntagabend können Besucher während der LuxPlaymoDays in Küntzig verschiedene Inszenierungen aus Playmobil bestaunen.

LuxPlaymoDays: Plastikfiguren erobern Küntzig

Von Lucien Wolff



Playmobilfiguren aus Plastik sind und bleiben ein Spielspaß für die ganze Familie - noch bis zum Sonntagabend können sich Besucher der LuxPlaymoDays davon in Küntzig überzeugen. Insgesamt 16 Aussteller aus sechs verschiedenen Ländern nehmen daran teil und folgten damit der Einladung des gemeinnützigen Vereins Playmo-Frënn Lëtzebuerg.



Märchen, Windmühlen, Flower Power oder Surfen auf Hawai: Das sind nur einige Themen, denen die Aussteller sich in diesem Jahr auf der Ausstellung widmen. Die Bühne des Festsaals, auf der jedes Jahr eine ganz besondere Landschaft ausgestellt wird, gehört in diesem Jahr den belgischen Ausstellern Melusine et Cie. Ein ganzes Jahr arbeiteten sie daran um den Besuchern in Küntzig die abenteuerliche Reise eines jungen Mannes zu zeigen, der auf die Suche nach seiner Auserwählten geht.



Ein anderer Aussteller aus Spanien, Albert, fasziniert Groß und Klein mit einer Nachstellung aus Playmobil der Flughafenanlage in Barcelona. Aber auch Neupackungen, Zubehör und Ersatzstücke werden in Küntzig verkauft.



Für den guten Zweck



Eine Neuerung gab es in diesem Jahr: Der Präsident der Playmo-Frënn Lëtzebuerg Claude Hengel und seine 20 Helfer entschieden sich dazu, für die Lose der üblicherweise kostenlosen Tombola in diesem Jahr ein Euro pro Los zu verlangen. Der Erlös dieser Tombola sowie der Veranstaltung wird in diesem Jahr den Tornado-Opfern aus der Gemeinde Kaerjeng gestiftet.