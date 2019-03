La neuvième édition du Luxembourg City Film Festival a commencé depuis quatre jours. Jusqu'au 17 mars, de nombreux films et événements seront présentés... Voici notre sélection du jour.

LuxFilmfest - encore sept jours de cinéma

Lundi 11 mars



Wenn eine Odyssee zum Alptraum wird

„Styx“ von Wolfgang Fischer ist nicht nur ein Fluss der griechischen Mythologie, sondern hat auch einen Bezug zur Realität. Eine Frau sieht sich mit einem moralischen Dilemma konfrontiert während sie alleine zur See fährt. In der Nähe ihres Schiffes entdeckt sie ein hoffnungslos überladenes Flüchtlingsboot. Mehr als hundert Menschen sind vom Ertrinken bedroht. Was soll sie tun? (um 9 Uhr, Cinémathèque)

Un vent de liberté souffle sur le Chili

«Too Late To Die Young», de Dominga Sotomayor fait partie des nombreux films du festival venant d’Amérique du Sud. Au Chili, à l’été 1990, la dictature du régime Pinochet touche à sa fin. La réalisatrice fait le portrait de la jeune Sophia, critique à l'égard de la génération de ses parents, elle connait ses premières expériences amoureuses et découvre de nouvelles libertés dans cette fragile démocratie naissante (18.30 heures au Ciné Utopia, Espagnol st. anglais)



Se travestir pour tromper la mort

«The man who surprised everyone», de Natasha Merkulova et Aleksey Chupov, en compétition officielle, raconte la vie d’Egor, un garde forestier en Sibérie. Lorsqu’il découvre qu’il est atteint d’un cancer et qu’il ne lui reste que deux mois à vivre, il décide de s’inspirer du héros d’un conte populaire: il se travestit, dans l’espoir de tromper la mort. ( 21 heures au Ciné Utopia, russe st. anglais )



Dolce Vita im Selfie-Modus

„Selfie“ wird heute Abend in Anwesenheit des Regisseurs Agostino Ferrente gezeigt. Dieser Wettbewerbsfilm dokumentiert auf einzigartige Weise den Fall des 16-jährigen Davide Bifolco, der im Sommer 2014 im neapolitanischen Traiano irrtümlich von einem Carabiniere erschossen wurde. Der Regisseur lässt zwei Freunden von Davido Bifolco ihren Alltag als Selfie-Film dokumentieren. Entstanden ist eine beeindruckende Collage über eine zärtliche Jungenfreundschaft in einer von Härte dominierten Männerwelt. ( 21 Uhr, Ciné Utopia, Italienisch mit englischen Untertiteln).

