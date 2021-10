Der erste Salon zum Thema Erderwärmung in Luxemburg ist eine Drehscheibe für Nachhaltigkeit.

Lokales 7

KlimaExpo 2021

Luxexpo im Zeichen des Klimawandels

Der erste Salon zum Thema Erderwärmung in Luxemburg ist eine Drehscheibe für Nachhaltigkeit.

(TJ) - Der Kimawandel ist in aller Munde. Doch was kann der Einzelne zum Abwenden der Erderwärmung beitragen? Was kommt auf die Menschen zu?, Wie kann man Schlimmeres abwenden? Diese Frage stehen im Mittelpunkt der ersten KlimaExpo.

In den Hallen der LuxEpo treffen sich auf Initiative des Umwelt- und Nachhaltigkeitsministeriums Organisationen, Interessenvertretungen ud öffentliche Diensteister um in Workshops, Ausstellungen und Informationsgesprächen das Thema Nachhaltigkeit und Erderwärmung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Zur feierlichen Eröffnung hatte sich Großherzog Henri es sich nicht nehmen lassen, einen Rundgang in den Messehallen zu machen. Der Staatschef wurde bei seinem Rundgang begleitet von den Ministern Carole Dieschbourg und Claude Turmes.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Jugend, die als Kritiker und Protestler laut den Organisatoren enorm viel zur Thematisierung des Klimawandels beitragen. Mit der Initiative hoffen die Urheber, Missverständnisse auszuräumen, über technische Möglichkeiten zu informieren und wichtiges Wissen über Klimaschutz an den Mann/Frau zu bringen.

Der Eintritt ist gratis, die KlimaExpo dauert noch bis Montag und öffnet ihre Türen jeweils um 10 Uhr.

