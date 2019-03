Bereits zum 36. findet am Wochenende das Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté in der Luxexpo the Box in Kirchberg statt.

Luxexpo: Einmal rund um die Welt

Sandra SCHMIT Internationale Musik, Essen aus verschiedenen Ländern, Kleidung aus aller Welt - das alles wird den Besuchern auf dem 36. Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté am Wochenende in der Luxexpo the Box in Kirchberg geboten.

Wer die Vielfalt einzelner Nationen erleben will, ist am Wochenende in der Luxexpo the Box in Kirchberg genau richtig. Denn dort geht das Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté in die 36. Runde.

Nachdem am Freitag die Gruppe Leo Di Mola Forró mit traditioneller Musik aus dem Nordosten Brasiliens den Auftakt zum dreitägigen Event machte, folgte ein Auftritt von Rui Almoli, Duda Andrade & Band aus Luxemburg ...

