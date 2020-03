Ein kleiner Einblick in die Arbeit des medizinischen Personals im neuen Not-Versorgungszentrum der Luxexpo in Kirchberg.

LuxExpo: Blick in das Centre de soins avancés

Rosa CLEMENTE Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird nichts dem Zufall überlassen. Unter anderem wurden sogenannten Centre de soins avancés eingerichtet. Hier ein kleiner Einblick in das Versorgungszentrum der Luxexpo in Kirchberg, morgens beim Eintreffen des medizinischen Personals.

Am Montagnachmittag eröffnete das erste Centre de soins avancés des Landes in der Luxexpo seine Türen.

Das Versorgungszentrum, das in zwei Hallen sowie in Zelten auf dem Nord-Parkplatz der Luxexpo hergerichtet wurde, ersetzt nun die Maison médicale in der Rue Michel Welter in Luxemburg-Stadt. Hier einige Eindrücke, wie das Personal-Briefing am Morgen aussieht.

An allen Ecken des Landes

Centre de soins avancés: Gesundheitssystem rüstet weiter auf Das Großherzogtum stellt sich darauf ein, mit einer großen Anzahl Covid-19-Patienten konfrontiert zu sein. Dafür wurden auch neue Infrastrukturen geschaffen. Ein Überblick.

Das Centre de soins avancés in Kirchberg bleibt aber nicht das einzige hierzulande. Seit Dienstag ist bereits eine weitere Struktur in der Rockhal in Belval operationell, seit Mittwoch in Ettelbrück in der Deichhalle. In Grevenmacher eröffnet Ende der Woche dann ein Centre de soins avancés im Kulturzentrum.



