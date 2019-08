In Luxemburg wird am Dienstagnachmittag die Ankunft einer Gewitterfront erwartet.

Luxemburgs Wetterdienst warnt vor Gewittern

In Luxemburg wird am Dienstagnachmittag die Ankunft einer Gewitterfront erwartet.

(jt) - In Luxemburg wird am Dienstagnachmittag die Ankunft einer Gewitterfront erwartet. Der staatliche Wetterdienst Meteolux schreibt in seinem Bulletin vom Dienstagmorgen, dass zwischen 14 und 18 Uhr mit Gewittern und teils starken Regenfällen zu rechnen sei. Es gilt die gelbe Wetterwarnstufe ("Danger potentiel").

Auch in der Nacht zum Mittwoch sind teils starke Regenschauer möglich. Die Höchsttemperaturen für Dienstag und Mittwoch bewegen sich zwischen 21 und 23 Grad.

So wird das Wetter in Ihrer Region in Luxemburg