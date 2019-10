Der verurteilte G4S-Räuber Cihan Guzel ist am Sonntagmorgen im spanischen Marbella festgenommen worden. Seit Januar 2018 galt er als einer der meistgesuchten Verbrecher Europas.

Lokales 2 2 Min.

Luxemburgs meistgesuchter Verbrecher gefasst

Der verurteilte G4S-Räuber Cihan Guzel ist am Sonntagmorgen im spanischen Marbella festgenommen worden. Seit Januar 2018 galt er als einer der meistgesuchten Verbrecher Europas.

(str) - Nach 21 Monaten fand die Flucht von Cihan Guzel am frühen Sonntagmorgen ein jähes Ende. Nach einem Hinweis über das europäische Zielfahndungsnetzwerk Enfast wurde der in Luxemburg zu 22 Jahren Haft verurteilte G4S-Räuber am Samstag an der spanischen Costa del Sol festgenommen.



2 Seit Januar 2018 wurde intensiv nach Cihan Guzel gefahndet. Foto: Enfast

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Seit Januar 2018 wurde intensiv nach Cihan Guzel gefahndet. Foto: Enfast Dieses Foto wurde erst vor wenigen Tagen veröffentlicht. Foto: Enfast

Wie die Pressestelle der Justiz am Montag mitteilt, war Guzel bei seiner Festnahme im Besitz von französischen Ausweisdokumenten unter einem anderen Namen.

Nachdem das Enfast-Netzwerk am Samstagabend einen konkreten Hinweis zum Aufenthalt von Cihan Guzel in Marbella erhalten hatte, wurden sofort die Vorbereitungen zu seiner Festnahme eingeleitet.

Der Polizei gelang es schließlich, ihn gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag vor einer Diskothek dingfest zu machen.

Die Luxemburger Justizbehörden werden einen Auslieferungsantrag an die zuständigen Stellen in Spanien richten.



Cihan Guzel war wegen seiner Teilnahme am Raubüberfall im April 2013 auf die G4S-Zentrale in Gasperich zu einer Haftstrafe von 22 Jahren verurteilt worden. Als das Urteil rechtskräftig wurde, tauchte er unter.

Täter legen es darauf an, Polizisten zu töten

Am frühen Morgen des 3. April 2013 greifen fünf bis sechs schwer bewaffnete Männer das Depot von G4S in Gasperich an. Sie versuchen, sich mit Sprengstoff Zugang zum Gebäude verschaffen. Ein erster Versuch schlägt fehl, ein zweiter gelingt.

Doch im Innern finden sie nicht das, was sie erhofft hatten: Um diese Uhrzeit wird im Gebäude noch nicht gearbeitet, Geld und Wertgegenstände sind sicher verschlossen.



Insgesamt feuerten die Täter mehr als 80 Mal auf Polizisten. Foto: LW-Archiv

Währendem eröffnen zwei Männer aus dem Hinterhalt das Feuer auf die ersten am Tatort eintreffenden Polizisten. Auf der Flucht kommt es bei Garnich zu einer weiteren Konfrontation.

Analyse nach dem Prozess: Das sollten Sie über den G4S-Überfall wissen Die Verteidigung scheute keine Mühe die Beweislast von DNS-Spuren im Prozess um den G4S-Überfall in Zweifel zu ziehen. Eine Verurteilung ihrer Mandanten konnten sie dennoch nicht verhindern. Eine Analyse.

Hinter einer Kurve erwarten Schützen einen Streifenwagen, sie nehmen die Beamten sofort unter Beschuss.

Die Kugeln aus einer Uzi und einer Kalaschnikow schlagen in Kopfhöhe im Streifenwagen ein. Die Täter können entkommen.



Zusammenschluss zweier Verbrecherbanden



Von den Tätern landen schließlich nur vier Verdächtige auf der Anklagebank. Die Ermittlungen ergeben, dass sich für diesen Überfall in Luxemburg, sowie für weitere in Belgien, den Niederlanden und Deutschland zwei Tätergruppen aus dem belgischen schwerkriminellen Milieu - aus Lüttich und Charleroi - zusammengetan haben.



Aus den Untersuchungen ergeben sich zudem Hinweise, dass rund 20 Personen direkt oder indirekt an dem Überfall in Gasperich beteiligt waren. Doch die Beweise reichen am Ende nur bei drei der Tatverdächtigen aus.

Dossier: Der Überfall auf das G4S-Depot Schwer bewaffnet sollen vier Männer, die sich derzeit vor Gericht verantworten, den Firmensitz des Sicherheitsunternehmens G4S im April 2013 in Gasperich überfallen haben. Alle Infos zur Tat und dem Prozess im Dossier.

Gemeinsam mit Guzel werden Anouar B., der zum Umfeld des Paten von Lüttich Marcel Habran gehört, und der Berufsverbrecher Dogan S. aus Charleroi im Mai 2016 jeweils zu einer Haftstrafe von 22 Jahren ohne Bewährung verurteilt.



Ein vierter Tatverdächtiger, ein belgischer Ex-Profifußballer, dem vorgeworfen wird, an den Tatvorbereitungen teilgenommen zu haben, kommt mit einem Freispruch davon.



Guzel vor Urteil auf freiem Fuß

Die Urteile werden im Februar 2017 in zweiter Instanz in vollem Umfang bestätigt. Ein Kassationsgesuch wird im Januar 2018 abgelehnt. Somit sind alle Rechtsmittel ausgeschöpft und das Urteil gegen die drei Beschuldigten ist rechtskräftig.



Im Visier der Zielfahnder Über Monate sammeln sie jedes Detail aus dem Leben ihrer Zielperson, bis sie jeden ihrer Schritte nachvollziehen können. Dann schnappt die Falle zu.

Cihan Guzel ist vor dem Prozess in einer aufsehenerregenden Entscheidung einer Ratskammer auf freien Fuß gesetzt worden.

Im Anschluss an die Abweisung des Kassationsantrags soll dann er seine Haftstrafe in Luxemburg antreten. Das tut er aber nicht. Er tauche unter und wird so zu einem der meistgesuchten Verbrecher Europas.