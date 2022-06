Es war eine Sensation, als im März zum ersten Mal ein Kaiseradler im Land beobachtet wurde. Nun wurde der Vogel in Österreich erschossen.

In Österreich

Luxemburgs Kaiseradler-Besucher wurde erschossen

Dustin MERTES Es war eine Sensation, als im März zum ersten Mal ein Kaiseradler im Land beobachtet wurde. Nun wurde der Vogel in Österreich erschossen.

Es war eine ornithologische Sensation: Ende März machte Kaiseradler „Artesimia“ auf einer ungewöhnlich großen Europa-Tour Halt im Großherzogtum, genauer gesagt bei Clerf. Für gewöhnlich reicht das Verbreitungsgebiet des Greifvogels vom südöstlichen Mitteleuropa bis zum Baikalsee in Sibirien. Seine westliche Verbreitungsgrenze liegt eigentlich im östlichen Österreich, von wo auch „Artesimia“ stammte.

Dort wurde der weibliche Vogel nun nach der Rückkehr von seiner ungewöhnlich großen Europa-Reise von einem unbekannten Täter angeschossen und so schwer verletzt, dass er eingeschläfert werden musste, wie BirdLife Österreich berichtet. „Die Untersuchungen ergaben, dass der Vogel offensichtlich sitzend angeschossen wurde. Die Kugel durchschlug beide Beine und trennte diese nahezu ab. Offene Brüche und ein massiver Blutverlust waren die Folge“, wird Birdlife-Naturschützer Matthias Schmidt bei vienna.at zitiert.

„Es ist traurig und blamabel, das Artemisia auf ihrer langen Reise durch Europa von der Öffentlichkeit wohlwollend begleitet und ihr – kaum in der Heimat zurück – auf derart brutale Weise nachgestellt wurde“, so Schmidt. Nun ermittelt die Polizei.

Ungewöhnliche Reise

Geschlüpft war der weibliche Vogel im vergangenen Jahr in der Nähe des Neusiedlersees im Osten Österreichs. Am 27. Juni 2021 wurde das Jungtier durch die Vogelschutzorganisation Birdlife Österreich besendert und wieder freigelassen. Im Herbst brach das Tier zu seiner Reise in Richtung Griechenland auf. Zum gleichen Zeitpunkt kollidierte ihr Bruder in Österreich mit einem Windrad.

Schon die Mittelmeerreise war ungewöhnlich, da Kaiseradler eigentlich in Mitteleuropa überwintern, wie Greifvogelexperte Schmidt in einer Pressemitteilung berichtete. Via birdlife.at ließ sich die weitere Reiseroute des Tiers verfolgen, welches Anfang März über den Balkan zurück nach Östereich flog und von dort weiter in Richtung Deutschland. Nach einem Schlenker über die Niederlande und Belgien landete „Artesimia“ schließlich dann auch für einen Übernachtungs-Stopp im Norden Luxemburgs. Von dort ging es noch weit nach Frankreich, bevor der Kaiseradler schließlich den Rückweg in seine Heimat antrat, die ihm schließlich zum Verhängnis wurde.

Nur noch 2.500 bis 9.999 Exemplare

Der Grund seiner langen Reise ist unbekannt. „Kaiseradler werden erst in einem Alter von sechs Jahren geschlechtsreif und suchen sich dann neue Reviere“, erklärt Patric Lorgé von der Centrale ornithologique von natur&ëmwelt. Davor würden einige „auf eine lange Reise gehen“, manchmal komme es vor, dass sich die Tiere dabei verfliegen. Der Klimawandel könne auch ein Grund für die vermeidliche Suche nach einer neuen Heimat sein.

Laut der Weltnaturschutzorganisation gibt es weltweit nur noch 2.500 bis 9.999 erwachsene Exemplare des Aquila heliaca. Mit einer Flügelspannweite von über zwei Metern gehört der östliche Kaiseradler zu den größten Greifvögeln Europas.

