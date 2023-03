Im Cercle Cité feierte das „Luxemburger Wort“ am Donnerstagabend sein 175-jähriges Bestehen. Großherzog Henri schnitt den Geburtstagskuchen an.

175 Jahre Luxemburger Wort

Luxemburgs größte Zeitung feiert Geburtstag

Mit einem Empfang im Cercle Cité haben am Donnerstagabend die Feierlichkeiten zum 175. Gründungstag des „Luxemburger Wort“ begonnen. Als Ehrengast schnitt Großherzog Henri den Geburtstagskuchen an. Zu den Gästen gehörten Chamberpräsident Fernand Etgen sowie Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer und mehrere Regierungsmitglieder. Premier Xavier Bettel, der am EU-Gipfel in Brüssel teilnahm, überbrachte seine Glückwünsche mit einer Videobotschaft.

Die Fotos des Abends:



36 Großherzog Henri schnitt gemeinsam mit weiteren Gästen den Geburtstagskuchen anlässlich der 175-Jahr-Feier des „Luxemburger Wort“ im Cercle Cité an. Foto: Guy Jallay

um weitere Bilder zu sehen. Großherzog Henri schnitt gemeinsam mit weiteren Gästen den Geburtstagskuchen anlässlich der 175-Jahr-Feier des „Luxemburger Wort“ im Cercle Cité an. Foto: Guy Jallay Lydie Polfer unterstrich die enge Verbindung zwischen dem „Wort“ und der Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty Staats- und Medienminister Xavier Bettel, der wegen des EU-Gipfels in Brüssel nicht bei der Feier dabei sein konnte, übermittelte eine Videobotschaft. Foto: Gerry Huberty Paul Peckels, Generaldirektor von Mediahuis Luxembourg. Foto: Gerry Huberty Roland Arens, Chefredakteur des "Luxemburger Wort". Foto: Guy Jallay Thomas Leysen, Verwaltungsratspräsident der Mediahuis NV. Foto: Gerry Huberty Martine Reicherts, Verwaltungsratspräsidentin von Mediahuis Luxembourg. Foto: Gerry Huberty Gert Ysebaert, CEO der Mediahuis-Gruppe (vorne), mit Vizepremierminister François Bausch und weiteren Gästen. Foto: Gerry Huberty Robert Hever, Directeur commercial von Mediahuis Luxembourg. Foto: Guy Jallay Luc Frieden (CSV) mit den Regierungsmitgliedern François Bausch (Déi Gréng), Paulette Lenert und Claude Haagen (beide LSAP). Foto: Guy Jallay Luc Frieden und Anne Calteux, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg. Foto: Guy Jallay Vizepremierministerin Paulette Lenert, Agrarminister Claude Haagen und Jean-Paul Olinger (Union des Entreprises luxembourgeoises). Foto: Gerry Huberty Martine Reicherts, Verwaltungsratspräsidentin von Mediahuis Luxembourg, und Paul Peckels, Generaldirektor von Mediahuis Luxembourg, begrüßen Parlamentspräsident Fernand Etgen Foto: Gerry Huberty Justizministerin Sam Tanson konnte bei einem Quiz über die Geschichte des „Luxemburger Wort“ glänzen und erhielt eine Flasche Crémant als Geschenk. Foto: Gerry Huberty Paul Peckels, Thomas Leysen, Lydie Polfer, Großherzog Henri, Martine Reicherts und Fernand Etgen (v.l.n.r.). Foto: Gerry Huberty Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer und der CSV-Abgeordnete Marc Spautz. Foto: Gerry Huberty Roland Arens mit Lydie Polfer und Claude Wiseler. Foto: Gerry Huberty „Wort“-Chefredakteur Roland Arens (l.) im Gespräch mit dem früheren Saint-Paul-Direktor Léon Zeches und Kommunikationsberater Marc Glesener (r.). Foto: Guy Jallay Roland Arens, Marc Angel, Vizepräsident des Europaparlaments, und Verleger Marc Binsfeld. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Guy Jallay Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Guy Jallay Foto: Gerry Huberty

Themen des Abends waren einerseits die Geschichte der meistgelesenen Tageszeitung Luxemburgs sowie die aktuellen Herausforderungen, denen sich die Medien im digitalen Zeitalter stellen müssen. Das „Luxemburger Wort“ wurde als ein Kind der im Revolutionsjahr 1848 gewährten Pressefreiheit gegründet und entwickelte sich im Laufe der Zeit zur meistgelesenen Tageszeitung des Landes. Mit weiteren journalistischen Produkten wie Virgule, Luxembourg Times und Contacto trägt die Redaktion der Sprachsituation des Landes Rechnung.

Heute gehört das „Wort“ zur belgischen Mediengruppe Mediahuis, die außer Luxemburg mit Titeln in Belgien, den Niederlanden, Irland und Deutschland vertreten ist. Das „Luxemburger Wort“ wird seit Juli 2022 in einer Druckerei des Konzerns in Paal-Beringen bei Hasselt gedruckt. Mediahuis setzt auf die digitale Transformation seiner Medien und auf hochwertigen Journalismus, wie bei der Feier am Donnerstagabend mehrfach unterstrichen wurde.

