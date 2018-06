Luxemburgs Dichtern auf der Spur auf dem „Sentier des Poètes“

Petingen hat mehr zu bieten, als den Fond-de-Gras, Minen und den Faschingsumzug. Den malerische Spazierweg „Sentier des Poètes“ beispielsweise. Er führt rund um den „Tëtelbierg“ und an Werken Luxemburger Autoren entlang.

Es geht vorbei an Claudine Muno, Nico Helminger und Jean Portante. Dann, ein paar Meter weiter, wartet der nächste Luxemburger Autor: Guy Rewenig. „Du dreifs mech op de Beemchen. Du dreifs mech op de Beemchen, Zatz!“, fängt das Gedicht an, das entlang eines Petinger Spazierweges auf einer Tafel steht.

Wir befinden uns auf dem malerischen „Sentier des Poètes“ in Petingen ...