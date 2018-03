Am Sonntag fand eine doch außergewöhnliche Geburtstagsfeier im Pflegeheim „am Schmëttbësch” in Schifflingen statt, wo Germaine Kauffmann auf den Tag genau ihren 110. Geburtstag feierte.

Luxemburgs älteste Einwohnerin feiert 110. Geburtstag

(LuWo) - Damit ist Germaine Kauffmann die älteste Einwohnerin in Luxemburg. Sie wurde am 4. März 1908 in der Zitha Klinik in Luxemburg-Stadt geboren. Aus der Ehe von Vater Remy Kauffmann und Mutter Elise Guill gingen noch ein Bruder und eine Schwester hervor. Letztere ist übrigens 99 Jahre alt und lebt im CIPA Niederanven.



Germaine Kauffmann ist 110 Jahre alt geworden.

Sekretärin in Brüssel



Wie es damals üblich war, kam die junge Germaine nach Brüssel in den Dienst vom Duc Guy la Grelle, wo sie als Sekretärin und Haushälterin amtierte. Zurück in ihrem Heimatland arbeitete sie jahrelang als freischaffende Übersetzerin.



Erst 1982, also mit 74 Jahren, heiratete Germaine Kauffmann den Rechtsanwalt Dr. Louis Litwinski der im Jahre 1989 verstarb. Am 3. August 2011 fand die nun 110-Jährige im Pflegeheim „am Schmëttbësch” in Schifflingen ein neues Zuhause, wo Personal und Direktion sie als kokette Frau mit Charakter bezeichnen.



Hervorzuheben ist, dass Germaine Kauffmann noch im hohen Alter am gesellschaftlichen Leben des Hauses teilnimmt. Auch erhält sie regelmäßig Besuch von ihren Nichten und Neffen.



Die Geburtstagsfeier wurde auf Initiative der "Amicale Schmëttbësch" veranstaltet. Als Ehrengäste beglückwünschten Großherzogin Maria Teresa und Bürgermeister Paul Weimerskirch die noch rüstige Frau, die sich den Geburtstagstrunk gut munden ließ.



Seitens der Familie waren die Nichten Viviane, Myriam und Chantal sowie der Neffe Mike anwesend.