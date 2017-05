(müs) - Erst waren es 1 400, im vergangenen Jahr wuchs die Zahl auf 2 300 an und in diesem Jahr sollen es noch viel mehr werden. Die Rede ist von der stetig wachsenden Teilnehmerzahl des „Luxemburger Wort Business Run“. „Bislang gab es erst etwa 60 Anmeldungen, aber wir rechnen in diesem Jahr mit etwa 3 500 bis 4 000 Läufern“, kündigt Organisator Ralf Niedermeier an.

Beim "Luxemburger Wort Business Run" steht der Spaß im Vordergrund.

Archivfoto: Gerry Huberty

Bereits zum dritten Mal wird die „Laufveranstaltung für Nichtläufer“, wie Niedermeier den „Business Run“ scherzhaft nennt, ausgetragen. Startschuss ist am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr vor der Coque in Kirchberg. Tatsächlich stehen bei diesem Lauf nicht die Zeit, nicht die Platzierung, sondern der Spaß und das Teambuilding an erster Stelle.



Eine Veranstaltung auf dem Kirchberg-Plateau zu organisieren ist nicht immer einfach, aber wir haben ein gutes Programm auf die Beine gestellt.

Gestern wurden die Eckdaten, die größten Veränderungen und die wichtigsten Informationen rund um den Lauf vorgestellt. „Eine Veranstaltung auf dem Kirchberg-Plateau zu organisieren ist nicht immer einfach, aber wir haben ein gutes Programm auf die Beine gestellt“, ist sich einer der Veranstalter, Gilbert Neumann von der Coque, sicher. Nicht immer einfach, weil es in Kirchberg viele Baustellen gibt. Patrick Gillen vom „Fonds Kirchberg“ sieht den Lauf als Chance, den Menschen zu zeigen: „Kirchberg besteht nicht nur aus Baustellen und Büros, es gibt auch viele schöne Plätze hier.“



Veränderte und verkürzte Streckenführung



An den schönsten soll der „Business Run“ vorbeiführen. Die Streckenführung ist auch die größte Änderung: Die Strecke wird nur noch fünf Kilometer lang sein und von der Coque eine Runde durch den Park am Boulevard Konrad Adenauer vorbei wieder zurück zum Ausgangspunkt führen.



Dadurch, dass die Läufer nur noch eine und nicht wie im vergangenen Jahr zwei Runden laufen, kommt es zu keinen Überrundungen mehr.

Das hat zwei Vorteile: Die Straßenführung ist sehr breit, dadurch haben mehr Läufer Platz. Und das ist bei dem Teilnehmerzuwachs, den die Veranstalter erwarten, auch notwendig. Der zweite Vorteil: „Dadurch, dass die Läufer nur noch eine und nicht wie im vergangenen Jahr zwei Runden laufen, kommt es zu keinen Überrundungen mehr“, so Niedermeier.



So behindern sich die Teilnehmer gegenseitig nicht mehr. Denn das Leistungsspektrum ist riesig – rannte der Erstplatzierte im vergangenen Jahr mit einem Schnitt von etwa drei Minuten pro Kilometer ins Ziel, trudelten die Letzten nach einem gemütlichen Spaziergang mit durchschnittlich 13 Minuten ein.



Sport ist nicht nur Leistungssport, Sport ist Gesellschaft und das wollen wir fördern.

Aber um diese bunte Mischung soll es beim „Business Run“ auch gehen. Robert Thillens vom Sportministerium formuliert das so: „Sport ist nicht nur Leistungssport, Sport ist Gesellschaft und das wollen wir fördern.“ Auch Paul Peckels, Geschäftsführer von „Saint-Paul Luxemburg, dem Mutterhaus des „Luxemburger Wort“, hofft, dass „mit einer solchen Veranstaltung der Teamgeist in den Betrieben gefördert wird“.

Nach dem Lauf gibt es in der Coque noch eine Party mit DJs und Livemusik.

Archivfoto: Gerry Huberty

Wenn am Ende des Tages alle Läufer gesund das Ziel erreicht haben, wenn sie gemeinsam gelaufen, geschwitzt und gefeiert haben, ist das Ziel des „Business Run“ erreicht. Nach dem Motto „Run and Dance“ gibt es während des Laufs entlang der Strecke und nach dem Lauf in der Coque Livemusik und DJs.

Plan für die nächsten vier Jahre

Und während der Startschuss für den dritten „Luxemburger Wort Business Run“ erst in vier Monaten fällt, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für die nächsten Jahre. „Wir wissen bereits, dass wir auch in den kommenden vier Jahren mit der Coque und dem ,Luxemburger Wort‘ zusammenarbeiten und ich bin zuversichtlich, dass sich auch danach nichts daran ändern wird“, sagt Niedermeier.



Bei 8 000 bis 10 000 Läufern müssen wir uns vielleicht Gedanken machen, aber davon sind wir noch weit entfernt.

Doch wenn die Teilnehmerzahl weiter so steigen wird, könnte selbst die breiteste Straße irgendwann zu schmal werden. Die Veranstalter sehen das gelassen. „Das wäre ein echtes Luxusproblem“, sagt Peckels und Niedermeier ergänzt: „Bei 8 000 bis 10 000 Läufern müssen wir uns vielleicht Gedanken machen, aber davon sind wir noch weit entfernt.“



Informationen zum Lauf



Wann: Donnerstag, 21. September, 19 Uhr Wer: Unternehmen, Behörden, Verbände und sonstigen Verbände. Lauf in Dreierteams (keine Begrenzung pro Unternehmen) Was: Fünf Kilometer auf dem Kirchberg-Plateau und anschließende „After-Run-Party“ mit Siegerehrung und Musik in der Coque Wie: Online-Anmeldung bis zum 4. September, Teilnahmegebühr: 24 Euro zuzüglich TVA und inklusive Starterpaket und Eintritt zur „After-Run-Party“. www.business-run.lu